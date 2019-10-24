Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Ali Palabıyık Şampiyonlar Ligi'nde tarihe geçti! 46 bin TL...
Türk hakemler kervanına Ali Palabıyık da katıldı. Şimdiye kadar 46 Şampiyonlar Ligi maçı yöneten Cüneyt Çakır'ın ardından uzun zaman sonra bir hakem Devler Ligi'nde görevlendirildi.
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Ali Palabıyık Şampiyonlar Ligi Grup Aşaması G Grubu'ndaki RB Leipzig - Zenit mücadelesini yönetti.
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Almanya'nın Leipzig şehrindeki Red Bull Stadyumu'nda, çarşamba günü oynanan maçta Ali Palabıyık'ın yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Serkan Olguncan yaptı. Müsabakanın VAR hakemleri olarak Massimiliano Irrati ve Mete Kalkavan görev yaptı.
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Son olarak Fırat Aydınus 27 Kasım 2013'te Manchester City ile FC Viktoria Plzen arasında oynanan mücadeleyi yöneten Aydınus; o tarihten sonra Şampiyonlar Ligi'nde maç alamadı, sonrasında ise UEFA listesinden çıkarıldı.
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Ali Palabıyık, UEFA'nın Şampiyonlar Ligi’nde düdük çalan hakemlere maç başı 8 bin dolar (46 bin ₺) ödeme yaptığı paranın da sahibi oldu.
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Ali Palabıyık'ın yönettiği maçta konuk ekip Zenit 25. dakikada Rakitskiy'nin attığı golle 1-0 öne geçti.
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İlk yarı Rus ekibin 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.
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İkinci yarıda ise ev sahibi Leipzig oyunda hakimiyet sağladı.
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Laimer henüz 49. dakikada attığı golle skoru 1-1'e getirdi.
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59. dakikada ise Sabitzer attığı golle takımını 2-1 öne geçiren isim oldu.
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Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Bundesliga temsilcisi sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.