Ali Koç'un yapacağı 10 hamle

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un seçilmesi halinde yapacağı ilk 10 hamle belli oldu. İşte Ali Koç'un ajandası...
Kaynak: Sporx / Fotoğraflar: Arşiv
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Kaynak: Sporx / Fotoğraflar: Arşiv
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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un seçilmesi halinde yapacağı ilk 10 hamle belli oldu. İşte Ali Koç'un ajandası...
Kaynak: Sporx / Fotoğraflar: Arşiv
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Mali Yardım
Ali Koç, öncelikle kulübe sıcak para girişini yapacak. Daha önce görülmemiş ölçekte bir hibe yapacağını söyleyen Ali Koç, bu parayı derneğe mi Sportif AŞ'ye mi vereceğini belirleyecek.
Kaynak: Sporx / Fotoğraflar: Arşiv
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Sponsorluklar
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, futbol şubesi başta olmak üzere tüm şubeler için anlaştığı sponsorları açıklayacak. Acıbadem'in çekilmesi sonrası forma göğüs sponsoru için de arayışlara başlayacak olan Ali Koç, transferler öncesi sponsorluk gelirleriyle bütçeyi rahatlatmaya çalışacak.
Kaynak: Sporx / Fotoğraflar: Arşiv
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Sportif Direktör
Ali Koç, daha önce sportif direktör ile anlaştığını söylemişti. Ali Koç'un anlaştığı söylenen isim için öne çıkan aday Damien Comolli. Fransız sportif direktör, daha önce Arsenal, St. Etienne, Tottenham ve Liverpool'da görev almıştı.
Kaynak: Sporx / Fotoğraflar: Arşiv
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Teknik Direktör
Ali Koç, İngiltere'deki bir insan kaynakları firmasıyla çalıştığını ve belirledikleri ölçülere uyan 10 teknik direktör olduğunu belirtmişti. Bu isimlerin 5 tanesinin transfer edildiğini, geriye 4-5 isim kaldığını dile getirmişti. Kalan isimlerden anlaşılanın Fenerbahçe'nin yeni teknik direktör olması beklenecek.
Kaynak: Sporx / Fotoğraflar: Arşiv
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Transferler
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, haziran sonuna kadar transferleri bitirmeyi amaçlıyor. Sportif direktör ve teknik direktörleri kısa süre içerisinde açıklamayı planlayan Ali Koç, ardından transferlere geçecek. Ali Koç, spektaküler ve sansasyonel transferlerden çok, gelecek vaad eden ve ileride değerini katlayacak isimlere sarı lacivertli formayı giydirmeyi düşünüyor.
Kaynak: Sporx / Fotoğraflar: Arşiv
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Bütçe Çalışmaları
Aziz Yıldırım döneminde Fenerbahçe, konsolide bütçe açıklamıyordu. Bu nedenle de Fenerbahçe'nin bütçesinin şeffaf olmadığı ve tam borcun bilinemediği öne sürülmüştü. Ali Koç, yaptığı konuşmalarda konsolide bütçeye geçileceğini belirtti. Bu hamleden sonra Fenerbahçe'nin tam borcu ortaya çıkacak.
Kaynak: Sporx / Fotoğraflar: Arşiv
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Profesyonel çalışanlar
Ali Koç, Fenerbahçe Spor Kulübü'nde görev alan ve görevini layıkıyla yerine getirenlerin yine görevlerine devam edeceğini ilan etmişti. Bunun dışında 8-9 kilit noktaya daha önemli profesyonel çalışanların geleceğini ve bunun kulübü daha da ileriye götüreceğini duyurmuştu.
Kaynak: Sporx / Fotoğraflar: Arşiv
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Altyapı / Akademi Hamlesi
Ali Koç'un önemli vaatlerinden biri de altyapı üzerine. Dünya çapında örnek bir futbol akademisi oluşturmayı planlayan Ali Koç, akademiyle birlikte scout ağı da kuracak. Bu alanda büyük bir yatırım yapacağını duyuran Fenerbahçe başkanı, 5-6 senede meyvelerini alacağını belirtirken, sarı lacivertli kulüp için bu akademinin de hem gelir kaynağı, hem de profesyonel futbol takımı için direkt futbolcu veren bir fabrika olmasını amaçlıyor.
Kaynak: Sporx / Fotoğraflar: Arşiv
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Obradovic
Ali Koç, her konuşmasında Zeljko Obradovic ile çalışmaya devam edeceğini belirtirken, ısrarla Sırp başantrenöre gerekli bütçeyi sağlayacağı sözünü vermişti. Obradovic'in, Aziz Yıldırım'ın ayrılığı sonrası istifa etme olasılığına karşı Sırp hocaya ve genel menajer Maurizio Gherardini'ye sınırsız özgürlük ve istedikleri bütçeyi sağlama sözü verecek.
Kaynak: Sporx / Fotoğraflar: Arşiv
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Ali Koç başkan seçildiği o anlarda taraftarları böyle selamlamıştı! Sarı-lacivertli kongre üyesi taraftarlar ve Ali Koç, başkanlık zaferini tezahüratlarla kutlamıştı. O anları izlemek için videoya tıklayınız...