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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Futbol
Foto: Süleyman ARAT, AA, DHA
03 Aralık 2018 - 22:43,

Ali Koç'un yanında sürpriz konuk

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe, Kasımpaşa ile 2-2 berabere kaldı. Ekrana yansımayan görüntüler, foto muhabirlerinin dikkatinden kaçmadı.

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İşte detaylar...

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Fenerbahçe-Kasımpaşa maçının anonsunu sarı-lacivertli görme engelli taraftar Ahmet Özat yaptı. 3 Aralık Dünya Engelliler gününde Fenerbahçe ile Kasımpaşa arasında Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde oynanan Spor Toto Süper Lig 14. hafta karşılaşması öncesi görme engelli taraftar Ahmet Özat, sahaya çıkacak olan Fenerbahçeli futbolcuların anonsunu yaptı. Özat’ın yaptığı anonsa sarı-lacivertli taraftarlar coşkuyla karşılık verdi. - Fenerbahçe-Kasımpaşa müsabakasını 540 görme engelli taraftar tribünlerden takip etti. Spor Toto Süper Lig’in 14. haftasında oynanan Fenerbahçe-Kasımpaşa müsabakasını 540 görme engelli taraftar takip ediyor. 3 Aralık Dünya Görme Engelliler Günü olmasından dolayı Fenerbahçe yönetimi sarı-lacivertli renklere gönül vermiş görme engelli taraftarı stada davet ederek jest yaptı. Görme engelli taraftarlar yanlarındaki refakatçiler sayesinde maç anlatımını dinleyip takımlarını destekledi.

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Fenerbahçe, Kasımpaşa ile 2-2 berabere kalmasının ardından sarı-lacivertli tribünlerden Ersun Yanal sesleri yükseldi. Spor Toto Süper Lig’in 14. haftasında Fenerbahçe’nin Kasımpaşa ile 2-2 berabere kalmasının ardından tribünlerden Ersun Yanal sesleri yükseldi. Kale arkasından başlayan tezahüratlar tüm stada yayılırken sarı-lacivertli taraftarlar takımın başında Ersun Yanal’ı görmek istediklerini dile getirdi.

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Fenerbahçe'nin goller yemesi bazı minik taraftarları da üzdü...

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Ali Koç'un yanında maçı izleyen 26. Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ dikkat çekti. Koç yardımcısı Semih Özsoy ile sürekli diyalog halindeydi.

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Fenerbahçe başkanı telefonundan da sürekli temas halindeydi.

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Maçtan özel kareler sizlerle...

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