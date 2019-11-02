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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Fanatik
02 Kasım 2019 - 10:29,

Ali Koç'un transfer listesi sızdı!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un “2-3 takviye yapacağız” sözlerinin ardından gözler transfer listesine çevrildi. Listede tanıdık isimler var...

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Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç’un, “2-3 takviye yapacağız” sözleri taraftarı çok heyecanlandırdı.

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Koç'un açıklamalarının ardından gözler sarı lacivertli ekibin kadrosuna katmak istediği isimlere çevrildi.

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Gündemdeki isimlerin başında yine Kolarov, Visca ve İrfan Can geliyor. Bir de sürpriz sol bek adayı var...

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Roma, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Sırp yıldıza teklif sunsa da ikna edemedi. Fenerbahçe, sabırsızlıkla ocak ayını bekliyor.

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Kolarov, yeni yıla kadar imza atmazsa, FIFA kuralları gereği Sarı- Lacivertliler kendisine teklif sunabilecek.

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Yönetim, tecrübeli oyuncuyla anlaşma sağladıktan sonra ocakta kadroya katmak için Roma’yı da ikna edebileceğine inanıyor.

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Eğer bu transfer gerçekleşmezse, Fenerbahçe, Hasan Ali Kaldırım’ın yerine değil onun alternatifi olacak bir isme yönelecek. Haziranda boşa çıkacak olan Rizesporlu Melnjak için girişimler başlayacak.

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Fenerbahçe’nin en fazla oyuncuya sahip olduğu bölge orta saha.

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Ancak Ersun Yanal’ın oyun sistemine uyan isim sayısı fazla değil. Gustavo, Emre, Ozan ve Tolga dışında bu bölgede şans bulan olmadı.

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Orta sahada öncelik ise futbolu bırakmayı planlayan Emre Belözoğlu’nun yerini uzun vadeli bir şekilde doldurmak.

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Bu konudaki tek aday da İrfan Can Kahveci. Başakşehir’in milli yıldızını ara transfer döneminde kadroya katmak kolay değil.

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Yönetim, her şeye rağmen tüm imkanlarını seferber edecek. Ocak ayında olmasa bile yeni sezon için söz kesmek adına Başakşehir’e teklif sunulacak.

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Sarı-Lacivertliler’in Başakşehir’den istediği tek isim İrfan Can değil.

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Hemen her sezon gündeme gelen Edin Visca, yine listede.

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Boşnak futbolcu, sözleşmesinde son senesine girecek ve yeni kontrat imzalamaya sıcak bakmıyor.

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Ersun Yanal’ın çok istediği Visca için de yönetimi zorlu bir pazarlık süreci bekliyor.

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Sarı-Lacivertliler, Başakşehir’e paranın yanı sıra takas teklif etmeyi planlıyor. Visca’nın alternatifi olarak ise menacerlerin önerdiği isimler var.

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Inter’de forma şansı bulamayan Avusturyalı yıldız Lazaro ile Zenit’le sözleşmesi bitecek Robert Mak bunlar arasında.

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