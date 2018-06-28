Ali Koç'un flaş hamlesini açıkladı!

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Almanya'nın Güney Kore'ye 2-0 mağlup olmasının ardından NTV Spor yorumcusu ve eski futbolcu Rıdvan Dilmen'den VAR açıklaması geldi.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Dilmen ayrıca Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Philip Cocu, sarı lacivertlilerin transferleri ve Ali Koç'un flaş kararı hakkında da açıklamalarda bulundu. İşte, Rıdvan Dilmen'in açıklamaları...
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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- Sürpriz diyeceğimiz bir Almanya serüveni var. Hüsranla bitti ve grubu 4.sırada tamamladı. Aslında ilk oynadıkları Meksika maçında ciddi bir coşku problemi olduğu gözleniyordu. Günümüz futbolunda oyun disiplinine sadık takımlar coşku eksiği olunca kaliteniz ne olursa olsun Meksika, İsveç, G.Kore gibi iyi savununca tehlike yaşayabiliyorsunuz. Özellikle turnuva başlamadan İlkay ve Mesut ile ilgili spekülasyonlar Löw'ü de etkiledi. Almanya geleneğe uydu ve Dünya Kupası'nı kazanan takımlar sonraki turnuvada grupta elenme istatistiğine uydu.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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- Genel olarak konuşursak, Dünya Kupası'nda VAR sistemi gelmesi ile rekor seviyede penaltı kararı çıkacaktır. Bundan sonraki 2020 Avrupa Şamp. hatta önümüzdeki yıl Süper Lig'de VAR sistemi ile penaltı çok sayıda olacağından iyi penaltıcıları transfer etmeleri lazım. VAR sistemi adalet açısından iyi. Turnuvada en tok takım Fransa. Çok pozisyon vermiyorlar. İngiltere'yi beğendim. Brezilya'nın sert ve kuvvetli stoperleri var. Brezilya, İngiltere ve Fransa'yı favori olarak.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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- Muhtemelen uzun bir süre önce görüşülmüştür. Hayırlısı olsun Fenerbahçe camiası için. Cocu çok önemli bir oyuncuydu. Avrupa'nın çeşitli takımlarında oynadı ama en önemlisi Barcelona'da oynadı. Bir de Cocu tercihini şu anlamda doğru buluyorum; geldiği kulüp sürekli şampiyonluğa oynayan, sürekli favori olan bir kulüp PSV. Dört yılın üçünü şampiyon oldu ve hep yarış içerisinde oldu. Dolayısıyla Fenerbahçe'yle benzer özelliği hücum yapmak zorunda olan ki hücum yaparsanız gol atarsanız şampiyon olabiliyorsunuz. O anlamda şampiyonluk yarışında oynayan bir kültüre gelmiş olması önemli. Doğru tercih. Tabii ki Cocu ile görüşlerimiz lig başladıktan 1-2 ay sonra olacaktır, çokta böyle her konuda eleştirmek doğru değil.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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- Oyun disiplinine çok sadık ve çok sadık bir takım aldı Aykut Kocaman'dan. Ben açıkcası Aykut hocanın devam etmesinden yanaydım. Ama sonuçta Ali bey de yeni bir yönetim Fenerbahçe başkanlığına gelmiş ve yenilik peşinde genç ve başarılı bir iş adamı. Yıllardır da spor camiasının içerisinde. Tabii UEFA kriterlerinden dolayıda zaman zaman eli ayağıda bağlı.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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- Ligimizin dinamiklerini teknik olarak çözebilir, sadece teknik olarak. Zeki bir sporcu çünkü. Ülkemizi bilen, yönetimin yapması gereken ülkemizin dinamiklerini bilen federasyon, ceza hukuku, deplasmanlar, seyirciler, medya budiyalogları bilen çok önemli mutlaka yardımcıya ihtiyaç vardır. Hasan Çetinkaya devam eder mi etmez mi bilmiyorum. Çok kaliteli bir arkadaşımız. Ama sonuçta Ali beyin alacağı bir tasarruf vereceği karar benim için çok önemli. Çünkü yenilik peşinde ve o karar saygı duymak zorundasın.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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- Geçenlerde Aykut hoca ile sohbet ettik medyada okumuştuk. Hakkaten de hoşuma gitmedi değil. Ali bey Aykut hocayı aradığı zaman çalışmayacağız dediği zaman konuyu Aykut hoca konuşmamak istememiş. Yardımcılarla konuşmuş. Aykut hocam Fenerbahçe'de çok antrenörler geldi, kimler geldi tazminatlar aldı. Senin sözleşmende ne vars aonu yapacağız zaten. Dolayısıyla Ali beyin Aykut Kocaman ile ilgili çok centilmence güzel bir şekilde ayrılmışlar.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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- Fenerbahçe transferleri hakkında, Fenerbahçe korkunç transferler yaptı. 40-45 bin seyirci ile oynayacaktır. Fenerbahçe en çok sahasında puan kaybeden takımlardan biri. Genetiğine aykırı durum bu. Buna karşı deplasmanda en çok puan alan takım. Bence Fenerbahçe taraftarının en büyük gücü olacaktır seyirci. Ev sahibi avantajını kullanan en iyi kulüptü Fenerbahçe.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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- Fernandao çok ucuza gitti diye düşünüyorum. Fenerbahçe'de Fernandao kalmış olsa dahil yine de santarfor ihtiyacı vardı muhtemelen alacaktı. Cocu'nun kafasında vardır 1-2 oyuncu. Şampiyonlar Ligi ön eleme zamanına kadar en azından bir iki oyuncu transfer edilirse hazır kadro avantaj olur.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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- Fenerbahçe'de basketbola bakacak olursak önce Ülker daha sonra Doğuş grubunun sponsorluğunda Avrupa'nın en önemli basketbol kulübü olmuştur Fenerbahçe. Bu yıl tahmin ediyorum zaten Ali bey kendi şahsi ücretlerin dışında sponsorlarda bulacakmış. Ama tahmin ediyorum flaş karar şu, Fenerbahçe Arçelik olarak yoluna devam edecek diye duydum. Çok doğru mu bilmiyorum ama mutlaka Fenerbahçe basketbol takımı yeni bir transfer ayrıldı ama yine güçlü şekilde Avrupa'da köklü bir kulüp olarak devam edecektir. Fenerbahçe ile ilgili de diğer kulüplerede herkese başarılar, sakatsız belasız iyi bir sezon geçirmelerini diliyorum. (Ajansspor)
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Hollandalı teknik direktör Phillip Cocu'yu neden tercih ettiklerini işte bu sözlerle açıkladı. İzlemek için videoya tıklayınız...