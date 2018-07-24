Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
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Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Ali Koç'un büyük kabusu! Elini kırdı, ceza aldı...
Fenerbahçe'nin şimdiki başkanı Ali Koç, 2013 yılındaki UEFA Avrupa Ligi yarı final rövanş mücadelesinde Benfica'nın attığı gol sonrası elini kırmıştı.
Fotoğraflar: Arşiv
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Fotoğraflar: Arşiv
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Fenerbahçe'nin şimdiki başkanı Ali Koç, 2013 yılındaki UEFA Avrupa Ligi yarı final rövanş mücadelesinde Benfica'nın attığı gol sonrası elini kırmıştı.
Fotoğraflar: Arşiv
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Ayrıca Koç, takımının 2005'teki şampiyonluğuna alkış tutarken de el tendonunu koparmıştı...
Fotoğraflar: Arşiv
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UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Fenerbahçe'nin Benfica ile eşleşmesi sonrası Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un sarı-lacivertlilerin 2013 yılındaki UEFA Avrupa Ligi yarı final maçını izlerken yenilen gol sonrası elini kırması ve bir süre alçıyla dolaşması akıllara geldi.
Fotoğraflar: Arşiv
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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un başına ne geldiyse Fenerbahçe sevgisinden geldi!
Fotoğraflar: Arşiv
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Maçı Luz Stadyumu'nda izleyen Koç, Benfica gol atınca sinirden duvarı yumruklamıştı.
Fotoğraflar: Arşiv
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Bu olay sonrası bir süre eli açıda dolaşan Ali Koç; Fenerbahçe aşkı yüzünden daha öncede elini sakatlamıştı.
Fotoğraflar: Arşiv
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2005'teki, takımının şampiyonluğunu ilan ettiği maçta oyuncuları alkışlarken el tendonunu koparan Koç; yönetici olduğu 2007'de de Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinden sonra yaşanan olaylar yüzünden iki yıl hak mahrumiyeti cezasına çaptırılmıştı. (Fotomaç)