Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Fatih SABOVİÇ / Fotoğraflar: Süleyman ARAT / SPOR ARENA ÖZEL
16 Aralık 2018 - 14:44,
Ali Koç'tan o gazeteciye flaş soru... 'F.Bahçe'ye sallıyor musun?'
Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'nın yeni sponsorluk törenine Başkan Ali Koç damgasını vurdu.
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Neşesi ve keyfi yerinde olan Başkan Ali Koç ile gazeteciler arasındaki sohbette bombayı patlattı...
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Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nunda beyaz eşya markası Beko ile isim sponsorluğu sözleşmesi imzalandı. İmza törenine Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Asbaşkan Semih Özsoy, Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Zeljko Obradovic, basketbolcu Melih Mahmutoğlu ve Arçelik CEO'su Hakan Bulgurlu katıldı.
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Yapılan sponsorluk anlaşmasının Fenerbahçe için sadece maddi destek değil aynı zamanda başarı anlamında da destek sağlayacağı belirtildi.
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İmza töreninin ardından gazetecilerle ayak üstü sohbet eden Başkan Ali Koç ile Hürriyet Gazetesi muhabiri ve Spor Arena basketbol yorumcusu Fatih Saboviç arasında ilginç bir diyalog yaşandı.
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Başkan Ali Koç, Fatih Saboviç'e gülerek şakayla karışık, "Gazetede Fenerbahçe'ye sallıyor musun?" diye bir soru yöneltti.
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Fatih Saboviç de "Ben zaten basketbol yazıyorum sayın başkan. Futbol değil" diye karşılık verdi.
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Ali Koç işte bu cevap sonrası bombayı patlattı ve "O zaman zaten sallayamazsın. Başarılar" dedi. Bu diyalog kahkahalara neden oldu.
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Başkan Ali Koç'un imza törenindeki keyifli ve neşeli hali dikkatlerden kaçmadı.
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İşte Fenerbahçe'nin basketbol takımının sponsorluk anlaşmasından çarpıcı kareler...
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İşte imza töreninden kameralara yansıyan detaylar...