Ali Koç'tan korkutan açıklama! Avrupa'dan men...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, kulübün finansal fair play kuralları kapsamında 30 milyon Euro kar yapamaması durumunda, şampiyonluk durumunda dahi gelecek sezon Avrupa kupalarına katılamama tehlikesi ile karşı karşıya olduklarını söyledi. İşte detaylar...
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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, kulübün finansal fair play kuralları kapsamında 30 milyon euro kar yapamaması durumunda, şampiyonluk durumunda dahi gelecek sezon Avrupa kupalarına katılamama tehlikesi ile karşı karşıya olduklarını söyledi. İşte detaylar...
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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, FB TV'deki "camiaya sesleniş" programında açıklamalar yaptı. Kulübün finansal tablolarının beklediklerinden kötü çıktığını belirten Koç, kulübün bu sezon 30 milyon Euro kar açıklamaması durumunda Avrupa Kupaları'ndan men cezası alacağını açıkladı.
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"Niye transfer yapmıyorsunuz diye kızıyorlar bana. Bu konuda medyaya da insanları doğru bilgilendirmedikleri için kızıyorum. Bu sezon da kısıtlamalar devam ediyor."
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"Son 3 sezonda kar zarar açığımız eksi 30 milyon Euro seviyesinde. Şu anda 30 milyon Euro açığımız var. 2018/19 sezonunda en az 30 milyon Euro kar yapmamız gerekiyor."
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"Şampiyon olsak da olmasak da önümüzdeki sezon Avrupa Kupaları'na katılamama tehlikesi bizi bekliyor"
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"Yakında imkanlarımız doğrultusunda transfer sürprizlerimiz olabilir ama geleceğe yönelik daha fazla oyuncu transfer edeceğiz. Tecrübeli oyuncular da almamız gerekiyor, yakında sürprizlerimiz olacak umarım."
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"Belki çok olumsuz tablo çizdim ama verilen bilgiler çerçevesinde anlatıyorum. Ben yok artık, biz varız. İnanılmaz bir aidiyet duygusuna sahibiz. Sorunları çözüp helvayı yapacak her türlü malzemeye sahibiz. Onun için canınızı çok sıkmayın. Güzel günler yakında"
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KULÜBE VERECEĞİ PARA
Koç, Fenerbahçe Kongresi'nden bu yana neler olduğunu ve Fenerbahçe'yi gelecekte nelerin beklediğini, planlanan yol haritasını ve amatör branşlardaki son durumu FB TV'de açıklıyor. Koç, "İlk aşamada iki tane 50 milyon Dolar'lık konu için düğmeye basıldı, tamamlanması bekleniyor. Acil ihtiyaçların karşılanması için yönetim kurulunun kefil olduğu 50 milyon Dolar'lık bir kredi alıyoruz" dedi.Başkan Koç, "Benim şahsen gelip hissedar olacağım söylenmişti. Sermaya arttırmı en iyi şartlarda 5-7 hafta sürecek. Bunun için Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ile muhtelif görüşmelerimiz oldu. SPK'nın onayını bekliyoruz. Sermaye arttırmının ardından gelmek istediğimiz nokta 98 milyon 980 bin. Fedakarlık dedik yaptık. Diğer yatırımcılardan rica ediyorum. Bu kaynak girdisi bize sadece nefes aldıracak. Bununla bütün problemler çözülmeyecek. Hep beraber çözeceğiz demiştim" dedi.
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ÜNİVERSİTE KONUSU
"Üniversite konusunda size bilgi vermem lazım. Herkes Eylül ayında üniversite açılacağını düşünürken biz açılışın ertelenmesini istedik. 5 fakülteli 3 enstitülü üniversite için YÖK'ten izin almışız. 2 kampüs olacağımız ve 4 yıl içinde 3800 öğrenci alacağımız ifade edilmiş. Ataşehir'de bir yer kiralanmmış, 16 milyon TL yıllık ücret taahhüt vermişiz. Aziz Yıldırım, 80 iş adamına gittim, 60 tanesine mektup yolladım, 20 tanesine bizzat gittim ama yazıklar olsun kimse yardımda bulunmadı, sadece halk katkı verdi demişti. Kendisi ve yönetiminden hiç kimse de yardımda bulunmamış. Bu rakamlarla bizim bunu devam ettirmemiz mümkün değildi.Biz spor işindeyiz, ana faaliyetlerimiz için bile yeterli kaynağımız yokken, üniversite işini yapmamız anlamsız olurdu."
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EN İYİ DURUMDAKİ KULÜP BEŞİKTAŞ
Kulüplerin durumu çok kötü. Biz FFP kuralları gereği sattığımız kadar oyuncu alabiliyoruz. Bana kızıyorlar neden transfer yapmıyorsun diye. Medyaya bu konuda medyaya büyük iş düşüyor. Görüşmediğimiz isimler yazılıyor. Belki aramızda en iyi durumda olan Beşiktaş. Çünkü satacak oyuncuları var.