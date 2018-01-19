Ali Koç'tan gövde gösterisi

Ali Koç, medya mensuplarına kapalı olsa da başkan adaylığını açıkladıktan sonra ilk kez önceki gece kamuoyunun önüne çıktı.
Hürriyet / Fotoğraflar: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
Hürriyet / Fotoğraflar: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
1 / 7
Koç, her ne kadar Fenerbahçe kongre üyelerine konuşsa da sosyal medya aracılığıyla konuşması canlı yayınlandı. Toplantıyı Ali Koç değil, bir grup kongre üyesi organize etmişti. Salonda güvenlik çok üst düzeydeydi. Koç Holding’in güvenlik görevlileri önceden gelerek çok ciddi bir çalışma yaptı. 2 kez X-ray cihazından geçilerek salona girildi. Ali Koç gelene kadar salonda heyecan arttı.
Hürriyet / Fotoğraflar: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
2 / 7
Hocasına sarıldı, gözleri doldu
Tüm koltuklar doldu. Yan salon da açıktı ama üyeler, Ali Koç’u daha iyi görebilmek adına ayakta durmayı tercih etti. Koç salona girdiğinde atmosfer değişti. Her ne kadar bu tarz organizasyonlara defalarca katılmış olsa da Koç da çok heyecanlıydı.
Hürriyet / Fotoğraflar: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
3 / 7
Kürsüye giderken ilkokul öğretmenini görüp ona sarıldı. Gözleri doldu, uzunca sohbet etti. Koç’u bir başka duygulandıran olay, ağabeyi Mustafa Koç’un fotoğrafıyla başlayan ve binlerce F.Bahçeli'nin fotoğrafının birleşmesiyle oluşan Ali Koç fotoğrafıydı.
Hürriyet / Fotoğraflar: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
4 / 7
Konuklara sürpriz yaptı
Konuşma öncesi üyelere bir sürprizi de vardı... FB TV’de ve sosyal medyada yayınlanmak üzere bir reklam çekimini gösterdi. Kendisini Fenerbahçeli yapan, ailelerinin eski çalışanı Kamer Bey’i de yanında getirmişti ve onu takdim etti.
Hürriyet / Fotoğraflar: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
5 / 7
Kamer Bey neredeyse Ali Bey kadar alkış aldı. Üyelerin hazırladığı, “Fenerbahçe bizimdir, bizim olacak, Ali Koç başkan olunca güneş doğacak” sloganını Koç çok beğendi ama küçük bir itirazda bulundu. “Hep birlikte güneş doğacak ibaresini ekleyin” dedi ama üyelerin, “Siz karışmayın Ali Bey” esprisi ile salon kahkahaya boğuldu.
Hürriyet / Fotoğraflar: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
6 / 7
Koç’un konuşmasında 3 ana konu çok dikkat çekiciydi. “Fenerbahçe’nin konsolide mali raporlarını alamıyor üyeler” dedi. Bunun şeffaf olmadığını ve kulübün mali durumunun iyi olmadığını vurguladı. İkinci ana konu kulübün taraftarından ve camiadan uzaklaşmasıydı. Üçüncüsü ise Başkan Aziz Yıldırım’a saygı.
Hürriyet / Fotoğraflar: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
7 / 7
Koç durum ne olursa olsun Aziz Yıldırım’a saygı duyulmasını istedi. Bunu sürekli vurguladı. Gecenin en önemli notu, belki de Aziz Yıldırım aleyhine tek olumsuz bir söz ya da sloganın atılmamasıydı. Herkes bu konuda çok özenliydi.