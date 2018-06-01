Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kaliteli hizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Ali Koç'tan flaş sözler: Seçim konusunda endişeliyim
Fenerbahçe Başkan Adayı Ali Koç beIN Sports Haber'de açıklamalarda bulundu.
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İşte Ali Koç'un açıklamalarından satır başları:
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ÖNCELİĞİMİZ SICAK PARA
Özlenen Fenerbahçe'yi tekrar oluşturacağız. Fenerbahçe'de artık yeni bir hikaye yazmanın ve yeni bir atılım döneminin zamanı. Çok büyük bir kitle dönüşüm, değişim, yeni heyecan, yeni umutlar istiyor... 5 senedir giderlerimiz gelirlerimizden daha fazla. Sırf faize çok büyük paralar ödüyoruz. Önceliğimiz sıcak para, 2. önceliğimiz sponsorluklar... Önümüzdeki dönemde sponsorlarımızın çoğu olmayacak.
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FENERBAHÇELİ ALİ OLARAK GELİYORUM
Fenerbahçe camiasının da elini talın altına koyması gerekiyor. Kombinede bir tane satılmayan kalmayacak; talep, arzdan fazla olacak. Ben buraya Fenerbahçeli Ali olarak geliyorum ve elimden geleni yapacağım... Binlerce insanla görüştüm, 'kimi getireceksin, kimi transfer edeceksin' gibi sorularla az karşılaştım. Felsefemizi insanlar anladı. Fenerbahçe'nin acil problemleri var! Ne kadar global marka olursanız ekonominizi de o kadar artırabiliyorsunuz. Bırakın arayı kapatmayı, ara kapanmayacak kadar açılıyor.
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HOCA KONUSUNDA KARAR VERMELİYİZ
Ön elemede sonuç olumsuz olabilir! Ben onun sözünü vermiyorum. Ben daha iyi bir yönetimin sözünü veriyorum. Biz şampiyonluk sayılarında öne geçip domine etmeliyiz. İlk defa tarihimizde bir rakibimizin iki şampiyonluk gerisinde kaldık. Hoca konusunda karar vermeliyiz. Aykut hoca ile oturup konuşacağız. Listemizdeki 5 hoca büyük kulüpler ile sözleşme imzaladılar.
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GENİŞ BİR OYUNCU HAVUZU OLUŞTURDUK
FFP’yi unutmadan geniş bir oyuncu havuzu oluşturduk. Biz diyoruz ki en önemli transferimiz felsefe. Bizim hedefimiz yıldızları parlatıp hem oynatırken hem de satarken kazanç sağlamak.Geçen yıl bunu yaptık. 23 yaşındaki Hollandalı(Janssen) sakatlanmasa çok önemli katma değer sağlayacaktı ama 7 milyon Euro harcadık. Giuliano'yu kiralayacaktık ama başka bir takım ilgileniyor diye 7 küsür milyon ödeyip aldık! Sana yapılmasını istemediğin bir şeyi başkasına yapmayacaksın. Sana küfür edilmesini istemiyorsan, stadına gelen rakibine de küfür etmeyeceksin.
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SEÇİM KONUSUNDA ENDİŞELİYİM
Seçim konusunda endişeliyim. Oy vermek çok uzun sürecek, sıkıntılı olacak, sabır gerekecek. Neden sadece iki sandık var! Olmayan şeyleri olmuş gibi söylüyorlar. Mutabık kaldığımız konu sadece sandıkların üstünün kapatılması. Ki kameralar kimin ne oy attığını göstermesin. Bunun tartışılması bile ayıptı zaten. Ben bu yola taraftara inanarak çıktım. Bu dikenli yolda bu inanç ve sahiplenme olmasa bu kadar gelemezdik. Türk futbol tarihinde görülmemiş bir sahiplenme ile buraya kadar geldik. Pazar günü hep beraber bir hayali gerçekleştireceğiz.