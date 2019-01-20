Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Ali Koç'tan flaş karar! Galatasaray'ın belalısı...
Ali Koç, transfer borsasını altüst edecek ve Süper Lig'de ses getirecek bir karar aldı.
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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Galatasaray'ın belalısı olarak bilinen yıldız oyuncuyu Fenerbahçe'ye getiriyor. Fenerbahçe'ye gelmeye sıcak bakan dünyaca ünlü oyuncu son pürüzlerin giderilmesini bekliyor.
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Fenerbahçeli taraftarların merakla beklediği o yıldız oyuncu da belli oldu. Başkan Ali Koç'un transfer listesinde yer alan 2 ünlü isim Kadıköy'ü taraftar yağmuruna tutacak.
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Bu sezon seyircisinden yeterli desteği bulamayan Fenerbahçe'nin taraftarına olan ihtiyacını bilen Başkan Ali Koç, taraftarları stada çekecek dünyaca ünlü iki yıldızın da işini bitirdi.
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Fenerbahçe transfer operasyonlarıyla ligde bambaşka bir konuma gelecek. Adı sır gibi saklanan ünlü isimlerin adı sonunda basına sızdı.
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Kısa bir süre önce Adebayor için Başakşehir'in kapısını çalan ve 'red' cevabı alan Fenerbahçe, Togolu golcü için yeniden harekete geçti. Yönetim bu transferi bitirmekte kararlı... Golcü transferi için kolları sıvayan ve Ersun Yanal'ın listesindeki isimler doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin Adebayor aşkı yeniden alevlendi...
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GALALATASARAY'A 2 MAÇTA 6 GOL!
Medipol Başakşehir'e 2016-2017 sezonunun devre arasında transfer olan Togolu yıldız, geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında turuncu-lacivertli ekibin sahasında, Galatasaray'ı 4-0 mağlup ettiği maçta 3 kez gol sevinci yaşamıştı.Deneyimli futbolcu, bu sezonun ilk yarısında yine turuncu-lacivertli ekibin sahasında 5-1 kazandığı mücadelede de 3 kez fileleri havalandırmıştı.
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Slimani'den memmun olmayan ve forvet bölgesine takviye yapmayı planlayan sarı lacivertliler, kısa bir süre önce 34 yaşındaki golcü için Başakşehir'in kapısını çalmış ancak 'red' yanıtı almıştı. Fenerbahçe yönetimi, ara transferin bitimine 2 hafta kala Adebayor için Başakşehir'in kapısını bir kez daha çaldı.
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Fenerbahçe'nin 2020 yılılnda sözleşmesi bitecek olan Togolu forvet için Başakşehir'e 1 milyon Euro teklif ettiği ve beklemeye geçtiği öğrenildi. Başakşehir'de ilk 11'de forma şansı bulmakta zorlanan yıldız oyuncunun Sarı-Lacivertli takıma gitmeye sıcak baktığı öne sürüldü.