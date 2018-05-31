YÄ±l 1948. GÃ¼nlerden 1 MayÄ±s... Rotatifler, TÃ¼rk basÄ±n tarihine damgasÄ±nÄ± vuracak HÃ¼rriyet iÃ§in dÃ¶nÃ¼yor ve TÃ¼rkiyeyeni bir gazeteye uyanÄ±yor.
1 MayÄ±s 1948â€™de okuyucusuyla buluÅŸan HÃ¼rriyet, ilk gÃ¼nden bu yana "TarafsÄ±z ve kaynaÄŸÄ±ndan doÄŸru haber" ilkesinden Ã¶dÃ¼n vermeksizin yayÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmekte, sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n Ã¶ncÃ¼ ve Ã¶rnek gazetesi konumunu daha da Ã¶teye gÃ¶tÃ¼rerek kÃ¼resel bir medya markasÄ± olma iddiasÄ±yla geleceÄŸe uzanmaktadÄ±r.
O gÃ¼nden bugÃ¼ne, ilk gÃ¼nkÃ¼ heyecanÄ± yitirmeden, "her sabah yeni bir gÃ¼n baÅŸlar ve rotatifler dÃ¶ner" anlayÄ±ÅŸÄ±yla kurumsallaÅŸan HÃ¼rriyet, bugÃ¼n TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã§ok okunan gazetelerinden biri ve Ã§ok sesli bir toplumun aynasÄ±dÄ±r. Birkitle gazetesi olarak, TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã¼cra kÃ¶ÅŸesindeki kahvehanelerden, ev kadÄ±nlarÄ±nÄ±n mutfaÄŸÄ±na dek geniÅŸ bir okur kitlesiyle buluÅŸmakta, basÄ±lÄ± gazetesiyle her gÃ¼n 1,4 milyon kiâ€‹ÅŸiye ulaÅŸmaktadÄ±r. KÃ¼reselleÅŸen dÃ¼nya, deÄŸiÅŸen gazetecilik anlayÄ±ÅŸÄ± Ã§erÃ§evesinde her platformda okurlarÄ± ve paydaÅŸlarÄ±yla iletiÅŸim halinde olmayÄ± ilke edinenHÃ¼rriyet basÄ±lÄ± gazetenin yanÄ± sÄ±ra web-cep- tabletâ€™den de gÃ¼nde milyonlarca kiÅŸiye eriÅŸmekte, â€‹â€‹â€‹68.yÄ±lÄ±nda gÃ¼nlÃ¼kortalama 3.â€‹3 milyon ziyaretÃ§iye ulaÅŸmaktadÄ±r.
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FenerbahÃ§e BaÅŸkan AdayÄ± Ali KoÃ§, seÃ§ime az bir sÃ¼re kala Haber TÃ¼rk TV'de Ã§arpÄ±cÄ± ifadeler kullandÄ±. Haber TÃ¼rk'e konuk olan KoÃ§, Aziz YÄ±ldÄ±rÄ±m ile kopuÅŸ sÃ¼recine dair Ã¶nemli ifadeler kullandÄ±. 2014 yÄ±lÄ±nda "Adalete Fener Yak" kampanyasÄ± sonrasÄ±nda yapÄ±lan teÅŸekkÃ¼r aÃ§Ä±klamasÄ± ile birlikte Aziz YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n Ã¶fkelendiÄŸini dile getiren KoÃ§, 2015 eylÃ¼l ayÄ±nda yaptÄ±klarÄ± bir gÃ¶rÃ¼ÅŸmede ise kendisini kovdu gibi Ã§evresine anlattÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getirdi.
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Ä°ÅŸte Ali KoÃ§'un aÃ§Ä±klamalarÄ±ndan satÄ±rbaÅŸlarÄ±:
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KopuÅŸ 2014 Haziran ayÄ±nda baÅŸladÄ±. Ben 1907 FenerbahÃ§e DerneÄŸi baÅŸkanÄ±ydÄ±m. Biz Adalete Fener Yak KampanyasÄ± baÅŸlatmÄ±ÅŸtÄ±k. 2014 yÄ±lÄ±nda FenerbahÃ§e iÃ§in yeniden yargÄ±lanma aÃ§Ä±lmÄ±ÅŸtÄ±. Bizim arkadaÅŸlarÄ±mÄ±z bir aÃ§Ä±klama yayÄ±nlamÄ±ÅŸtÄ±. Hala bugÃ¼n anlam veremediÄŸim bir ÅŸekilde, benim yÃ¶netim kurulundaki arkadaÅŸlarÄ±mdan birini arÄ±yor ve inanÄ±lmaz hakaretlerle bunlarÄ± Ali KoÃ§'a sÃ¶yle diyor. Siz kimsiniz de camiaya teÅŸekkÃ¼r ediyorsunuz dedi. O 1 sene iÃ§inde biz hiÃ§ gÃ¶rÃ¼ÅŸmedik. 2015 seÃ§imlerinden 1 hafta Ã¶ncesine kadar.
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YalnÄ±z Faruk Ilgaz'Ä±n cenazesinde ayak Ã¼stÃ¼ gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼k... Her ÅŸey normalmiÅŸ gibi beni Ã§aÄŸÄ±rÄ±yor, "BurayÄ± kurda kuÅŸa bÄ±rakmayalÄ±m, lÃ¼tfen yÃ¶netime gir" dedi. Ã‡aÄŸÄ±rdÄ± beni, gÃ¶nlÃ¼mde de yoktu. Aziz YÄ±ldÄ±rÄ±m ile Ã§alÄ±ÅŸmam mÃ¼mkÃ¼n deÄŸildi. bunu ona sÃ¶ylemedim ama mektupta belirtim 4 nedenle... BaskÄ±n tavrÄ± nedeniyle onunla birlikte Ã§alÄ±ÅŸamayacaÄŸÄ±mÄ± belirttim. O sadece ailevi nedenlerden bahsediyor. "Ali KoÃ§'u Ã§aÄŸÄ±rdÄ±m, ikinci baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± teklif ettim, kabul etmedi" diye anlattÄ±. GerÃ§ek ÅŸu. Evet Ã§aÄŸÄ±rdÄ±, 4-5 arkadaÅŸÄ±nla gel dedi. O gÃ¼n perÅŸembe ayrÄ±lÄ±rken dedi ki seni yazacaÄŸÄ±z. YapmayÄ±n dedim. Ertesi gÃ¼n telefonu kapadÄ±m Ã§Ã¼nkÃ¼ FenerbahÃ§e'ye hayÄ±r demek Ã§ok zor.
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Åžampiyonluk da gitmiÅŸ, o ara kÄ±ymete binmiÅŸtik. Sonra kabullendiler. YÃ¶netim kurulu masasÄ±ndan aradÄ±lar lÃ¼tfen konuÅŸ dediler. Kendimi yazdÄ±rmadÄ±m dedim. YazarÄ±z dediler, Ã§Ä±ktÄ±m konuÅŸtum. BugÃ¼n olmasa da bir gÃ¼n elimi taÅŸÄ±n altÄ±na koyacaÄŸÄ±m dedim. Ben o gÃ¼n konuÅŸmasam belki bugÃ¼n burada aday olmayacaktÄ±m. Kendim de rahatladÄ±m. Ben, Burhan KaraÃ§am kulÃ¼bÃ¼ ziyaret etmek istedim. Åžampiyonlar Ligi'nden elendiÄŸimiz iÃ§in eylÃ¼le bÄ±raktÄ±k. Havadan sudan konuÅŸurken, FFP, YargÄ±tay, rakamlar derken baÅŸkan anlatÄ±yor...
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Birden bire Ã¶fkelendi. AÄŸÄ±r Ã¶fkelendi. AÄŸÄ±r ÅŸekilde baÄŸÄ±rÄ±yor. Neden baÄŸÄ±rÄ±yorsunuz, biz aynÄ± gemide deÄŸil miyiz dedim? HayÄ±r aynÄ± gemide deÄŸiliz dedi. Sonunda aÄŸzÄ±ndan baklayÄ± Ã§Ä±kardÄ±, sen bana sormadan o konuÅŸmayÄ± yapmayacaktÄ±m dedi. O toplantÄ±dan sonra bizi kovduÄŸunu sÃ¶yledi. Yok Ã¶yle ÅŸey, kim kimi kovuyor. Tamamen deli saÃ§masÄ± hikayeler... Beni Ã¼zen ÅŸey, "Ali KoÃ§'u kovduk" demesi. FenerbahÃ§e buna deÄŸmez, FenerbahÃ§e buna layÄ±k deÄŸil. Bir mÃ¼ddet sonra aday olmaya karar verdim.
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Erkeksen baÅŸkan ol dedi, aday oldum. Sonra onu baÅŸkasÄ± iÃ§in dediÄŸini sÃ¶ylediler. FenerbahÃ§e gibi TÃ¼rkiye'nin en bÃ¼yÃ¼k sivil toplum Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n baÅŸkanÄ± tutarlÄ± olacak, samimi olacak, bir gÃ¼n Ã¶yle diÄŸer gÃ¼n bÃ¶yle demeyecek."
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DOÄžUÅž BASKETBOLDAN Ã‡EKÄ°LECEK
Ã‡ok ciddi kaynak sokacaÄŸÄ±z. Yeni sponsorluk getireceÄŸiz. BugÃ¼n de yeni duyuyoruz ki DoÄŸuÅŸ Grubu basketboldan Ã§ekiliyormuÅŸ. O bÃ¼yÃ¼k bir geri adÄ±m atma olur FenerbahÃ§e aÃ§Ä±sÄ±ndan. Ä°nÅŸallah doÄŸru deÄŸildir ama Ã¶le gÃ¶zÃ¼kÃ¼yor.Â