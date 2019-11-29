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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Takvim
29 Kasım 2019 - 08:34,

Ortaya çıktı! Ali Koç'tan olay sözler...

Ligde istikrarsız görüntüsüyle dikkat çeken Fenerbahçe'de sinirler geriliyor.

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Takvim Gazetesi'nin haberine göre; takımın performansından çok rahatsız olan Başkan Ali Koç'un Yeni Malatyaspor beraberliği sonrası teknik direktör Ersun Yanal'la Samandıra Tesisleri'nde görüşme yaptığı ortaya çıktı.

2TRANSFERLERİ HATIRLATTI

TRANSFERLERİ HATIRLATTI

Alınan bilgilere göre Ali Koç kritik zirvede oldukça sert ifadeler kullandı. Koç'un, "Sana 1 yılda 15 futbolcu aldım ancak bir maç iyi, bir maç kötüyüz" dediği öğrenildi.

3İKİ ÖN LİBERO TEPKİSİ

'İKİ ÖN LİBERO' TEPKİSİ!

Yanal'ın tercihlerine de tepki gösteren Koç'un, "Malatya'da 85'ten sonra oyuna iki ön libero sokuyorsun. Böyle mi maç kazanacağız!" diye konuştuğu belirlendi.

4ÇOK SERT CÜMLELER KURDU

ÇOK SERT CÜMLELER KURDU

Zirvenin sonunda sert cümleler kuran Başkan Ali Koç'un, "Taraftarın sabrı taşıyor. Ya bu takım şampiyon olur ya da sezon sonunda yolları ayırırız" ifadesini kullandığı da öğrenildi.

5TEK İHTİMAL VAR, O DA ŞAMPİYONLUK

TEK İHTİMAL VAR, O DA ŞAMPİYONLUK

Geçen sezon çok ağır eleştirilen alan Ali Koç bu sezon şampiyonluktan başka bir şey düşünmüyor.

6YANAL DÖNEMİ YAPILAN TÜM TRANSFERLER

YANAL DÖNEMİ YAPILAN TÜM TRANSFERLER

Luis Gustavo, Emre Belözoğlu, Vedat Muriç, Max Kruse, Garry Rodrigues, Deniz Türüç, Zanka, Altay Bayındır, Adil Rami, Mevlüt Erdinç, Serdar Aziz, Sadık Çiftpınar, Tolgay Arslan, Victor Moses, Miha Zajc.

7YANAL DÖNEMİ SONUÇLAR

YANAL DÖNEMİ SONUÇLAR

Maç: 37, Galibiyet: 17, Beraberlik: 11, Yenilgi: 9, Attığı gol: 61, Yediği gol: 42, Galibiyet %: 46

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Sarı lacivertli takımda Mehmet Ekici ismi lig kadrosuna yazılmayan Mehmet Ekici'nin yanı sıra Tolgay Arslan, Sadık Çiftpınar, Harun Tekin, geleceğin yıldız adayı Ferdi Kadıoğlu, bonservisine 3.5 milyon Euro ödenen Miha Zajc, hazırlık kampının yıldızı Murat Sağlam, A Milli Takım kariyerli Mevlüt Erdinç ve Fransa ile Dünya Kupası kaldıran Adil Rami, kulübeye demir atmış durumda.

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Fenerbahçe ligde son olarak deplasmanda Emre Belözoğlu'nun penaltı kaçırdığı maçta Yeni Malatyaspor ile golsüz berabere kalmıştı.

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