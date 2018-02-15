Ali Koç'tan çılgın hamle! 470 milyon...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Fenerbahçe başkan adayı Ali Koç, 100 milyon Euro'luk sponsorluklar ile kulübe gelir sağlayacağı öğrenilirken bunun üzerine Aziz Yıldırım harekete geçti.
Kaynak: Akşam / Fotoğraflar: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
Kaynak: Akşam / Fotoğraflar: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
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Fenerbahçe başkan adayı Ali Koç, 100 milyon Euro'luk sponsorluklar ile kulübe gelir sağlayacağı öğrenilirken bunun üzerine Aziz Yıldırım harekete geçti.
Kaynak: Akşam / Fotoğraflar: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
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Fenerbahçe'de bir önemli gelişme de mali kaynak konusunda yaşanıyor. Başkan Adayı Ali Koç'un, üyelerle yaptığı toplantıda, "Güçlü bir sermaye koyacağım" çıkışıyla yönetim de hareketlendi. Koç'un sözünü ettiği miktarın ne olacağı konusunda yapılan çalışmalarda 100 milyon euro rakamına ulaşıldı.
Kaynak: Akşam / Fotoğraflar: Hürriyet Arşiv
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Türk Lirası karşılığı 470 milyonu geçen paranın Ali Koç tarafından sponsorlar vasıtasıyla kulübe gireceği de tespit edildi. Başkan Aziz Yıldırım da bu gelişme üzerine hemen harekete geçti.
Kaynak: Akşam / Fotoğraflar: Hürriyet Arşiv
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GİRİŞİMLER YAPILIYOR
Yıldırım'ın da Ali Koç'un koyacağı miktarda bir kaynak sağlamak için çalışmalar yaptığı öğrenildi. Başkan Yıldırım'ın yeni kurulacak yönetimde paralı iş adamlarından sağlayacağı sponsorluk gelirleriyle, Ali Koç'un vadettiği ölçüde bir rakamı ortaya koymak için önemli girişimler yaptığı da belirtildi. Bu konuda Yıldırım'ın yaptığı girişimlerin çok olumlu ilerlediği şeklinde bilgiler de var.
Kaynak: Akşam / Fotoğraflar: Hürriyet Arşiv
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KOÇ'A EĞİLİM
Kongre rüzgarlarının sert şekilde estiği F.Bahçe'de, bugünlerde 'Seçimi kim kazanacak?' sorusu da en çok konuşulan konulardan. Üyelerin nabzını tutan camianın tecrübeli isimleri, gençlerde Ali Koç'a yönelik ciddi bir eğilim olduğunu söylüyor. Özellikle 40 yaş altı üyelerin Koç'a ağırlıklı olarak destek vereceği iddia ediliyor. 40 yaş üstünde olanların eğilimi ise Yıldırım.
Kaynak: Akşam / Fotoğraflar: Hürriyet Arşiv
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Ali Koç'un okuduğu o satırları herkes alkışladı! İzlemek için videoya tıklayınız...