Ali Koç'tan bomba karar... Herkes satılık!

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Aziz Yıldırım ile birlikte başkanlık yarışına girecek olan Ali Koç'un yeni sezon planı ortaya çıktı.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Fenerbahçe'de haziran ayında yapılacak seçimlere kısa bir süre kala Başkan adayların projeleri gün yüzüne çıkmaya başladı. Başkan Adayı Ali Koç futbol takımı ile ilgili de ilginç bir strateji belirledi.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Koç’un İngiliz veya Alman bir teknik adamı takımın başına getirmeyi düşündüğü belirtildi. Sportif Direktörlük için de İspanyol bir isimle görüşmelerini sürdürdüğü vurgulandı. Hayata geçirilecek projede, Sarı-Lacivertli futbol takımındaki oyunculara gelecek olan teklifler değerlendirilecek.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Gelen paranın üzerine koyulacak sponsorluk geliriyle birlikte gidenlerin yerlerine daha kaliteli isimler getirilecek. Bu konu üzerinde detaylı çalışmalar yapılıyor. Bir transfer listesinin oluşturulduğu, Koç’un Başkan seçilmesi durumunda ise görüşmelere hız vereceği öğrenildi.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Başkan adayı Ali Koç, alt yapıya da çok önem veriyor. Koç, kısa vadede scouting ağı kuracak. Ali Koç’un ekibi tarafından tespit edilen önemli scoutlarla görüşülüyor. Bazı isimlerle anlaşma noktasına gelindiği de vurgulandı. Orta ve uzun vadede ise futbol okulları ve altyapı faaliyetleri de baştan aşağı yenilenecek.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Hedef, dünya çapında örnek gösterilecek bir futbol akademisi oluşturmak. Fenerbahçe’nin sahip olduğu bir arazi içine, kurulacak akademi için en az 7 saha yaptırılacak. Alt yapı projesinde yurt içinden Altınordu, yurt dışından ise Hollandalı ekibi Ajax örnek alınacak.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Bu konudaki çalışmalar detaylı bir şekilde devam ediyor. İki kulübün bu konudaki yetkilileriyle görüşmeler sürdürülüyor. Mevcut Başkan Aziz Yıldırım da alt yapıya önem veriyor. Yıldırım, geçtiğimiz günlerde Hollandalı bir ekibi İstanbul’a getirerek anlaşma sağlamıştı. Yıldırım’ın bu anlaşmayı önümüzdeki günlerde açıklayacağı öğrenildi. (Akşam)
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Toprak Razgatlıoğlu Superbike Dünya Şampiyonası'nda beklentileri karşılayamadı! İzlemek için videoya tıklayınız...