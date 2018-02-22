Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Ali Koç'tan Aziz Yıldırım'a: Çıkarız televizyona görürüz neymiş
Olay yaratacak açıklamalar yapan Ali Koç, “Aziz Yıldırım, bana ‘Başıma bir şey gelirse kulübü kurda kuşa bırakmayalım’ demişti. Ben şimdi kurt muyum, kuş muyum? Başkan beni işaret ettiğinde bu topa girmeyeceğimi düşünüyordu. Fenerbahçe için bıcak kemiğe dayandığında girmeyeceğim kavga olmaz” diye konuştu.
Haber: Ahmet ERCANLAR / Foto: Hürriyet Arşiv
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Haber: Ahmet ERCANLAR / Foto: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
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Fenerbahçe’de başkanlık yarışı kızışıyor. Ali Koç, Aziz Yıldırım’ın bir dönem kendisine söylediği “Başıma bir şey gelirse kulübü kurda kuşa bırakmayalım” sözlerini hatırlatıp “Ben şimdi kurt muyum, kuş muyum? Bence başkan beni işaret ettiğinde bu topa girmeyeceğimi düşünüyordu” dedi.
Haber: Ahmet ERCANLAR / Foto: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
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Kongre üyeleriyle dün bir araya gelen Koç, Aziz Yıldırım’ı televizyona davet etti. Ali Koç, isim vermeden Yıldırım’ı eleştirip “Kazanmak için her yol mübah demiyoruz. Bir gün iyiler de kazanır. Efendiliğimiz korkudan değil. Biz camiayı, kulübü malzeme etmeyiz." diye konuştu. Koç sözlerine şöyle devam etti...
Haber: Ahmet ERCANLAR / Foto: Hürriyet Arşiv
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Projem yokmuş, benmişim proje. Korkakmışım, cimriymişim. Başkana FB TV’de programa çıkalım diye yazmayı düşünüyorum. Çıkarız istediği yere, görürüz neymiş. Bu kadar basit”
Haber: Ahmet ERCANLAR / Foto: Hürriyet Arşiv
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Herkes bilsin, Fenerbahçe için bıcak kemiğe dayandığında girmeyeceğim kavga olmaz. Kazanalım kaybedelim, ben elimden geleni yaptığım için huzurlu uyuyacağım. Ben şu nedenler yüzünden başkanlığa aday oldum, samimi değiller, gerçek olmayan şeylerde yaşıyorlar, özeleştiri yapmıyorlar. Biz bırak halktan kopuk olmayı kendi taraftarımızla bile kopuğuz.
Haber: Ahmet ERCANLAR / Foto: Hürriyet Arşiv
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Halkla iç içe olmamız lazım. Biz tutarlı, samimi, doğru olursak sempatiyi de kolayca kazanabiliriz. Aslında çok da zor değil. Saygın olmanın yolu saygılı olmaktan geçiyor.”