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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Haberler >Spor Haberleri >Futbol>Ali Koç'a büyük şok! Tam 500 milyon Euro...
Futbol

Ali Koç'a büyük şok! Tam 500 milyon Euro...

Fenerbahçe'de Ali Koç dönemi mali tablo incelemeleri ile başladı.

Kaynak: Ahmet ERCANLAR / Fotoğraflar: Arşiv
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Fenerbahçe'de Ali Koç dönemi mali tablo incelemeleri ile başladı.

Kaynak: Ahmet ERCANLAR / Fotoğraflar: Arşiv
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Kulüpten bu konuda haber sızdırılmamasına büyük önem verilirken Ali Koç da yönetim kurulu üyelerine eski yönetim hakkında konuşulmaması talimatı verdi. Ancak yine de yavaş yavaş ortaya tablo çıkıyor.

Kaynak: Ahmet ERCANLAR / Fotoğraflar: Arşiv
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Borcun 500 milyon Euro'ya (2.7 milyar TL) yakın olduğu konuşulurken kulübün faiz yükünün çok ciddi bir rakama ulaştığı belirtiliyor.

Kaynak: Ahmet ERCANLAR / Fotoğraflar: Arşiv
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Futbolcuların Ocak ayından itibaren alacakları ödenmemiş durumda. Toplam 14 milyon Euro alacağı olduğu belirtilen oyuncuların içinden Soldado sadece yıllık ücretinin yüzde 20'sini almış durumda.

Kaynak: Ahmet ERCANLAR / Fotoğraflar: Arşiv
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Basketbol takımında durum daha iyi. Sadece Mayıs ayı alacakları içeride kalan oyuncular futbol takımına göre daha iyi durumda görünüyor.

Kaynak: Ahmet ERCANLAR / Fotoğraflar: Arşiv
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Ali Koç yönetim kurulu ile birlikte ilk toplantısında tam 8 saat süre ile bu konuları değerlendirdi. Dün de bir toplantı daha yapılırken yönetim kurulu bugün de toplandı ve görev dağılımı yapıyor.

Kaynak: Ahmet ERCANLAR / Fotoğraflar: Arşiv
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Bu arada Ali Koç bir çok Koç grubu şirketini kulübe sponsor yapacak. Opet Stadyum reklam alanlarına 4 milyon Euro'luk bir destekte bulunacak.

Kaynak: Ahmet ERCANLAR / Fotoğraflar: Arşiv
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Ayrıca Beko, Arçelik, Ford gibi firmalar da sponsorluklarla kulübe destekte bulunacak. Tüpraş'ın ise tüketiciye yönelik bir işlemi olmadığı için sponsorluk konusunda sıcak bakmadığı belirtiliyor.

Aziz Yıldırımtransfer haberleri

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