Ali Koç'a büyük şok! 14 milyon Euro...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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3 Haziran'da Başkan Ali Koç'un bahsettiği kötü tablonun sebebi ortaya çıktı. Eski başkan Aziz Yıldırım'ın, 'Oyunculara 1 kuruş alacağı yoktur. Tüm ödemeleri yaptık' ifadelerini tam olarak öyle olmadığı öğrenildi.
Fotoğraflar: Arşiv
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Fotoğraflar: Arşiv
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Kadrodaki oyuncuların ve yolların ayrıldığı bazı futbolcuların kulüpten alacağı var. Ali Koç, seçimi kazanır kazanmaz muhasebecisiyle yaptığı detaylı incelemeden acı gerçekle karşılaştı. İşte detaylar...
Fotoğraflar: Arşiv
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Eski Başkan Aziz Yıldırım, kulübün toplam borcunun 400 milyon euro olduğunu, bunun kur farkı ve basketbola harcanan 60 milyon euro olduğunu belirtmişti. Başkan Koç ise bilet gelirlerinin bile kulübe gelmeden bankalara gittiğini belirterek ortadaki sıkıntılı tabloyu gözler önüne sermişti.
Fotoğraflar: Arşiv
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Koç, başkan seçildikten sonra yaptığı incelemede, bu borcun daha fazla olduğunu, ekstra oyuncuların alacaklarının, rakamı daha da yükselttiğini gördü.
Fotoğraflar: Arşiv
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Koç'un, Haziran ayı başında kulübe mali destek vereceğini açıklamasının ardından, önceki günlerde sermaye artırımı yapılmıştı. Yatırımcıdan toplanan para yaklaşık olarak 120 milyon lira olurken, kulüpte sermaye artırımına 223.5 milyon lira koyacak.
Fotoğraflar: Arşiv
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Yani kulübün yatıracağı bu parayı da Başkan Koç ödeyecek. Oyunculara olan 14 milyon euro borç (76 milyon 220 bin TL), bu girdiyle çözüme kavuşacak. (Akşam)
Fotoğraflar: Arşiv
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Fenerbahçeliler dikkat! Transferdeki son gelişmeler burada... Sarı-lacivertli kulüp, Bas Dost ve Jack Wilshere transferlerini açıklama noktasına geldi... Fenerbahçe'deki son dakika gelişmelerini Muhabirimiz Ahmet Ercanlar aktardı. İzlemek için videoya tıklayınız...