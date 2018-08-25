Ali Koç ve Comolli'nin kabusu

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Süper Lig'in 3. haftasında Göztepe ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Mücadelede ekrana yansımayan detaylar, muhabirlerimizin dikkatinden kaçmadı!
Haber: Ahmet ERCANLAR, Foto: Süleyman ARAT, AA, DHA
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Haber: Ahmet ERCANLAR, Foto: Süleyman ARAT, AA, DHA
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İşte detaylar...
Haber: Ahmet ERCANLAR, Foto: Süleyman ARAT, AA, DHA
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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç takımını İzmir deplasmanında yalnız bırakmadı. Sportif direktör Damien Comolli ile birlikte Bornova Stadı’na gelen Koç’a yönetim kurulu da eşlik etti. Göztepe Başkanı Mehmet Sepil’le birlikte maçı izleyen Ali Koç’a ilgi çok yoğundu.
Haber: Ahmet ERCANLAR, Foto: Süleyman ARAT, AA, DHA
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Ali Koç ve Comolli arasında bir pozisyonun ardından bir diyalog içerisine girdiler. Bu diyaloğun bir memnuniyetsizlik ifade ettiği gözlemlendi.
Haber: Ahmet ERCANLAR, Foto: Süleyman ARAT, AA, DHA
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Konuşma Hasan Ali Kaldırım'ın bir pozisyonu sonrasında yaşandı. Sol bek oyuncusu topu kontrol edemeyince auta gitti. Hasan Ali'nin tutamadığı ve auta giden top sonrası Comolli'ye giderek bir şeyler söyledi. Comolli ise başını sallayarak yanıt verdi.
Haber: Ahmet ERCANLAR, Foto: Süleyman ARAT, AA, DHA
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Islam Slimani ligde ikinci kez ilk 11'de görevlendirildi. Cezayirli forvet çok çalışsa da gol yollarında etkisiz gözüktü.
Haber: Ahmet ERCANLAR, Foto: Süleyman ARAT, AA, DHA
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ÇAKIR 'DALYA' DEDİ
Spor Toto Süper Lig 3'üncü hafta müsabakasında Göztepe ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Bornova Stadyumu'nda oynanan müsabakada hakem Cüneyt Çakır düdük çaldı. Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun üstlendi. Türk futbolunun yetiştirdiği en önemli hakemlerden biri olarak gösterilen Cüneyt Çakır, 3'üncü kez dalya dedi. Çakır, Göztepe - Fenerbahçe müsabakasıyla birlikte 300'üncü sınavına çıktı. Fenerbahçe kaptanı Mehmet Topal ısınma sırasında Çakır’ın yanına giderek deneyimli hakemi kutladı.
Haber: Ahmet ERCANLAR, Foto: Süleyman ARAT, AA, DHA
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Deneyimli futbol adamı Yılmaz Vural, Göztepe - Fenerbahçe maçını tribünden seyretti. Yılmaz Vural Göztepe'yi Süper Lig'e çıkardıktan sonra görevden alınmıştı.
Haber: Ahmet ERCANLAR, Foto: Süleyman ARAT, AA, DHA
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BEKTAŞ'TAN TEK DEĞİŞİKLİK
Göztepe Teknik Direktörü Bayram Bektaş ise geçen hafta 1-0 kaybedilen Galatasaray maçının ilk 11'inden sadece tek değişiklik yaptı. Genç teknik adam cezası sona eren kaleci Beto’ya yeniden eldivenleri teslim ederken, Göktuğ’u kulübeye çekti. Göz-Göz’de cezası biten orta saha Poko ise maça yedek kulübesinde başlarken, Cezayirli golcü Ghilas, Galatasaray karşılaşmasında olduğu gibi 21 kişilik kadroya alınmadı. Göztepe’yi 2016-2017 sezonunda play-off’tan Süper Lig’e çıkaran teknik direktör Yılmaz Vural da protokol tribününden maçı izledi.
Haber: Ahmet ERCANLAR, Foto: Süleyman ARAT, AA, DHA
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MAÇA YOĞUN İLGİ
İki takımın taraftarı karşılaşmaya büyük ilgi gösterdi. Göztepeli futbolseverler stadı tıklım tıklım doldurdu. Göztepe’ye gönül verenler maç öncesi futbolcuları teker teker tribünlere davet ederken, 350 kadar da Fenerbahçeli kale arkasından takımlarını destekledi.
Haber: Ahmet ERCANLAR, Foto: Süleyman ARAT, AA, DHA
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İşte mücadeleden kareler...
Haber: Ahmet ERCANLAR, Foto: Süleyman ARAT, AA, DHA
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Haber: Ahmet ERCANLAR, Foto: Süleyman ARAT, AA, DHA
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Haber: Ahmet ERCANLAR, Foto: Süleyman ARAT, AA, DHA
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Haber: Ahmet ERCANLAR, Foto: Süleyman ARAT, AA, DHA
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Haber: Ahmet ERCANLAR, Foto: Süleyman ARAT, AA, DHA
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Haber: Ahmet ERCANLAR, Foto: Süleyman ARAT, AA, DHA
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Haber: Ahmet ERCANLAR, Foto: Süleyman ARAT, AA, DHA
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Haber: Ahmet ERCANLAR, Foto: Süleyman ARAT, AA, DHA