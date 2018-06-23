Ali Koç taktiği açıkladı! Cocu'nun futbolu...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
YENİBİRİŞ
Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..
YAKALA.CO
yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.
Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.
İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…
yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!
Teknik direktör Aykut Kocaman ile yollarını ayıran Fenerbahçe, geçtiğimiz sezonlarda Hollanda ekiplerinden PSV Eindhoven’ın başında yer alan Hollandalı hoca Phillip Cocu ile 3 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.
Ahmet ERCANLAR - Fotoğraflar: Arşiv
SON GÜNCELLEME
Ahmet ERCANLAR - Fotoğraflar: Arşiv
SON GÜNCELLEME
1 / 7
Cocu, 2018-2019 futbol sezonundan itibaren 3 yıl boyunca sarı lacivertli takımın teknik direktörlük görevini yürütecek.
Ahmet ERCANLAR - Fotoğraflar: Arşiv
SON GÜNCELLEME
2 / 7
Konuyla ilgili bir açıklama yapan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç da, hem Hollandalı hoca ile anlaşma sürecini hem de bundan sonraki dönemi değerlendirdi. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, şu ifadeleri kullandı:
Ahmet ERCANLAR - Fotoğraflar: Arşiv
SON GÜNCELLEME
3 / 7
"Cocu, oyuncuların performansını geliştiren, takım performansına öncelik veren, yaptığı çalışmalarda alt yapıları öne çıkaran, saha içi ve dışındaki güçlü liderlik yapısı ve PSV’de çalıştığı sürede 4 yılda 3 şampiyonluk elde eden bir isim...
Ahmet ERCANLAR - Fotoğraflar: Arşiv
SON GÜNCELLEME
4 / 7
Bir yılı aşkın bir süredir, Sayın Comolli kendisine verilen vizyon ve hedefler çerçevesinde araştırma yapıyordu. Cocu’da öne çıkan özellikler heyecan verici, atağa dayalı bir futbol stiliydi.Kendisinin hem F.Bahçe camiasına, hem de Türk futboluna hayırlı olmasını diliyorum.
Ahmet ERCANLAR - Fotoğraflar: Arşiv
SON GÜNCELLEME
5 / 7
KAMP TARİHİ DE BELİRLENDİ
Öte yandan Fenerbahçe’nin 2018-2019 sezonu öncesindeki hazırlık kampı tarihi de belli oldu. Sarı lacivertli kulüpten gerçekleştirilen açıklamada, yeni teknik direktör Phillip Cocu’nun sarı lacivertli ekiple ilk kez bir araya geleceği dönem de duyuruldu.
Ahmet ERCANLAR - Fotoğraflar: Arşiv
SON GÜNCELLEME
6 / 7
Sezon öncesi hazırlıkların haziran ayı sonunda Can Bartu Tesisleri’nde yapılacağının belirtildiği açıklamada, “Phillip Cocu, takımımızla çalışmalara, takımımızın sezon öncesi hazırlık kampı için toplanacağı 28 Haziran Perşembe günü Samandıra Can Bartu Tesislerimizde başlayacaktır” ifadeleri kullanıldı.
Ahmet ERCANLAR - Fotoğraflar: Arşiv
SON GÜNCELLEME
7 / 7
Fenerbahçe ile anlaşan Philipp Cocu, taraftarla bir araya gelmek için sabırsızlandığını belirtti. Cocu, “Kulübün yakın gelecek için hazırladığı planlardan çok etkilendiğimi söylemeliyim. Fenerbahçe harika bir kulüp, Ali Koç ve Damien Comolli’nin bana anlattığı vizyon, fikirler çok ümit verici. Böyle önemli bir kulübün parçası olmaktan gurur duyuyorum. Oyuncularla çalışmayı ve Şükrü Saracoğlu Stadı’nda taraftarlarımızın önünde takımımıza liderlik etmeyi dört gözle bekliyorum” dedi.