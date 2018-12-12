Ali Koç sözlerini tutamadı! 4. hoca...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Aziz Yıldırım ile girdiği başkanlık yarışını büyük farkla kazanan Ali Koç, sarı lacivertli ekibin tarihinin en kötü zamanlarını geçirmesi nedeniyle zor bir süreç yaşıyor.
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İşte Ali Koç'un başkanlık adayı olduğunda Fenerbahçelilere söylediği o sözler...
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Başkan Koç, devir-teslim törenindeki konuşmasında "Ben size şampiyonluk değil, gurur duyulacak bir Fenerbahçe vaat ediyorum" demişti. Ancak Sarı- Lacivertliler ligde 17. sıraya düştü.
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YANAL KARARINDAN HEMEN ÇARK ETTi
Taraftarların Ersun Yanal isteğini "biz benim nasıl bir Fenerbahçe istediğimi anlamadınız" diye yanıtladı. Yanal için "gündemimizde olmadı, asla olmayacak" demişti fakat takım küme düşme potasına girince, kararını değiştirdi.
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7 AYDA TAM 4 TEKNiK ADAM GÖRDÜ
Seçim öncesi en önemli vaatlerinden birisi de istikrardı... ancak 7 ayda 4 teknik adam gördü. ilk olarak Aykut Kocaman'la yollar ayrıldı. Ardından 'proje hocası' olarak göreve getirilen Phillip Cocu 10. haftada yollandı. Son olarak da Koeman'ın bileti kesildi.
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ALTYAPIDA BiR ÇiVi BiLE ÇAKILMADI!
Özellikle FBTV'deki konuşmalarında sürekli altyapı üzerinde durdu... Ancak şu ana kadar futbol akademisine bir çivi bile çakılmadı. Kadroya sadece, Aziz Yıldırım döneminde alınan Eljif Elmas monte edilebildi.
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SOYUNMA ODASI İKİLEMİ
İsim vermeden Aziz Yıldırım'a gönderme yaparak asla soyunma odasına inmeyeceğini söyledi. ancak bu sözünde de duramadı. neredeyse her maçın devre arasında ve sonrasında soluğu soyunma odasında aldı.
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Ada'da haftanın golü Felipe Anderson'dan!
Premier Lig’de 16. hafta geride kalırken, haftanın en güzel golleri açıklandı. İşte Ada'da geride kalan haftanın harika golleri...