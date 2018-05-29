Ali Koç: 'Seçim adil olursa kaybetmem'

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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- Benim yapmak istediğim önce Fenerbahçe’deki acil konuları adresleyebilmek; Bunlar da üç ayaklı:
1- Sağlıklı bir mali yapı... Bugünden yarına olacak bir şey değil. Çok doğru, istikrarlı bir yaklaşımla gelirlerin artıp, giderlerin azaltılması, taşıdığımız borç maliyetinin ciddi anlamda düşürülmesi...
2- Futbol anlayışını baştan aşağıya değiştirebilmek... Bunu derken, Fenerbahçe Kulübü’nün, felsefesi ve ona göre yatırımlarının yapılması... Scouting’e çok önem veriyorum. İzlediğim, araştırdığım, analiz ettiğim konularda doğru yatırım yapıldığı takdirde en çok geri dönüşü yüksek olarak gördüğüm konu... Biz Türkiye olarak çok genç bir nüfusa sahibiz. Sporcu fabrikası olmamız gerek. Öz kaynağımızdan sporcu yetiştirmek konusunda akademik hususlar bizim için öncelik... Bunların arasında meyveyi en geç verecek konu olmasına rağmen...
3- Camia bakış açısını değiştirmek istiyorum. Bu camianın potansiyeli çok yüksek. Kenetlenip, sportif açıdan iyi günde ve kötü günde -3 Temmuz’da gördünüz o potansiyeli- Fenerbahçe’yi hak ettiği noktaya getirebilmek gerek...
Hürriyet
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Oğluma ‘Baban seviliyor, gurur duy’ diyorum
Rüştü Reçber: Şimdiye kadar bu kampanyayı kimse yapmadı. Bu kadar büyük bir sevgi ve ilgi bekliyor muydunuz?
- Sevginin ne olduğunu sen de çok iyi biliyorsun. Sahiplenilmek, sevilmek çok önemli bir olgu. Benim oğlum bu işe çok karşı... Ona hep, “Haklısın” diyorum. 10 yaşında... Ama diyorum, “İşe şöyle bak. Bir baban var, seviliyor, güveniliyor, itibar ediliyor. Gurur duy” diyorum. Kazanma kaybetme endişem yok. Kazansam da kaybetsem de kazanacağım. Endişem, kazanırsam nasıl layık olacağım ve camianın beklentilerini nasıl yerine getireceğim.
Hürriyet
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Obradovic istediği kadar bizimle kalacak
Ünal Özüak: Obradovic’le devam edecek misiniz? Basketbolu daha da yukarı çekmeyi planlıyor musunuz?
- Obradovic gelirken müzakereleri Semih Bey yapmıştı. O benden çok daha iyi bilir. Aslında bizim başarma istediğimiz, sadece futbolda değil tüm branşlarda... Bütçeleri ve finansmanı sağladığınız sürece Obradovic’le pek çok başarı gelecektir. Kendisi kalmak istediği sürece, biz de cephaneyi sağladığımız sürece devam edecektir. Gittiğim yerlerde, dediler ki, “Başkanım bize gelip sizin Obradovic’le çalışmayacağınızı söyledi...” Böyle bir şey yok.
Hürriyet
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“Türkiye’nin en önemli kurumlarından birinin başına geçmek için iki aday var. Pek çok önemli konuda biri bunu, diğeri bunu söylüyor. Biri doğruları söylemiyor! Ben diyorum ki ben aldatmıyorum, doğruları söylüyorum. Çıkalım televizyonlara herkes argümanlarını savunsun.”Fenerbahçe’nin 2-3 Haziran tarihlerinde yapılacak olağan seçimli genel kurulunda başkan adayı olan Ali Koç, Hürriyet Gazetesi’ni ziyaret etti. Ziyaretinde önce spor yazarı, editör ve muhabirlerin sorularını yanıtlayan Koç, daha sonra ise konferans salonunda çok sayıda kişinin sorularına karşılık verdi. Ali Koç, her iki sohbette projelerini paylaşırken, iddialı açıklamalarda bulundu.Koç’a spor yazarlarının soruları ve yanıtları şöyle:
Uğur Önver: Sizce nasıl bir seçim olacak? Başa baş mı gider, yoksa ‘Ben fark atarım’ diyebiliyor musunuz?
- Ben diyorum ki kim kazanacaksa farkla kazanacak. Ya biz gelişmeleri yanlış okuyoruz ya da onlar yanlış okuyorlar... Adil şartlarda bir seçim olduğu takdirde kaybetmemizin mümkün olmadığını düşünüyorum. Ama bu süreçte o kadar çok şeyler yaşandı ki... Tüm demokratik değerler yerle bir edildi. Ve benim verdiğim en önemli vaatlerden birisi, biz seçilirsek bir sonraki seçimde aday olalım ya da olmayalım, kimse bunu yaşamayacak. O yüzden normal şartlarda bizim bu seçimi kaybetmememiz lazım. Ama şartlar normal değil...
Hürriyet
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101 KİŞİNİN İSMİ BENDE YOK
Cömert Arslan: Son günlerde Aziz Bey’le aranızda bir tartışma konusu var... Sizi FETÖ’cülükle suçlayan 101 kişiyle ilgili... Başkan isimleri açıklamanızı istedi. Bu isimler sizde var mı ve açıklamayı düşünüyor musunuz?
- Çok enteresan bu... Semih Bey’le beraber, Vefa Bey’e evrağı gösterdik. Televizyona çıkmış diyor ki, “Vefa Bey evrağı istedi, vermediler.”
“Vefa Bey evrağı falan istemedi. Vefa Bey hukukçu. Evrağı görünce gözlerine inanamadı. Orada söylediği lafları şu an söylemiyorum, bizden çok daha sert reaksiyon verdi. Hepinizin bildiği bir büyüğümüze de gösterdim. O da inanamadı. Başkana da anlattı. 101 kişinin isminin olup olmaması fark eder mi? 101 kişinin ismi tabii ki yok. Bu bize kapalı zarfta geldi. Ben, “Bunu başkan yaptırdı” demiyorum. Onlar üzerlerine alınıyorlar, bunun nedenleri var.
“ÇIKALIM televizyona konuşalım” diyorum, “Kavga ederiz” diyorlar. Niye kavga edelim ki? İki medeni insan kavga etmeden konuşamaz mı, tartışamaz mı? Bakın, Türkiye’nin en önemli kurumlarından birinin başına geçmek için iki aday var. Pek çok önemli konuda biri bunu, diğeri bunu söylüyor. Biri doğruları söylemiyor! İnsanoğlunda aldatılmak çok kötü bir şeydir. Ben diyorum ki ben aldatmıyorum, doğruları söylüyorum. Çıkalım televizyonlara herkes argümanlarını savunsun. Bundan daha demokratik bir şey olabilir mi?
HALKIN GÜCÜYLE GELDİM
- Siz 20 yıllık başkansınız... “Ben istediğim müddetçe seçilirim” diyorsunuz. Kaybedecek hiçbir şeyiniz yok. Size göre ben bir çömezim. Ama kendime güveniyorum. Çünkü ben aynaya baktığım zaman kimseyi aldatmadım, kimseye yalan söylemedim, kimseye de biat etmedim. Ben bazı medya kanallarına çıkmadığımda onları arayıp, “Niye çıkmıyorum” da demedim. Ben buraya halkın gücüyle geldim. Seçilirsem elimden gelen her şeyi yapacağım, bu camiaya layık olmak için. Bu camiayı da layık olduğu yere getirmek için...FENERBAHÇE ÖRNEK KULÜP OLMALI
Hakan Ünsal: Vaatleriniz arasında ilk 3’e neleri koyarsınız? Ve oluşturduğunuz beklentinin paralelinde Türk futboluyla ilgili vaatleriniz neler?
- Birkaç sene sonra kombine almak için bekleme sırası olmalı. Olimpik branşlarda en çok madalyayı kazanmalı. Bir de, Fenerbahçe örnek bir kulüp gösterilmeli. Türk futboluna gelince, yukarıda Sayın Yıldırım Demirören’le konuşuyorduk... Benzer frekanstayız... O şöyle tarif etti; “Ben”i, “Biz”e çevirebilirsek başarılı oluruz. Birçok şeyi, “Biz”e çevirebilmeliyiz. Ben Başkan olarak bunun öncüsü, lideri, lokomotifi olabilirsem hayallerimi gerçekleştirmiş olurum.
Hürriyet
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PROJE OLDUĞUMU iDDiA ETTi
- FETÖ projesi üzerinden siyasete gireceğimi o kadar fazla ifade etti ki, bunun üzerine bu suç duyurusuna itibar ettim. Şey de enteresan... Divan kurulu toplantısından birkaç gün sonra yapılmış suç duyurusu... Ben onu hiçbir zaman, “Kulüp yaptırdı” demiyorum. Ama böyle bir realite var. O realiteyi de evrakla gösterdim. O ilk önce, “Mağduriyet yaratıyor” diyerek topu taca attı. Ondan sonra işin ciddiyetini anladı, “101 kişinin ismini versin” dedi. Biliyor ki bende de yok. Ama biz başvurduk, bilgi edinme kanunu çerçevesinde... Ama bu şu anda Türkiye’deki en büyük suç... Ama başkanın etrafta benim siyasete gireceğimi, projelerimin olmadığını, ABD’nin FETÖ’nün projesi olduğumu pek çok yerde ifade etti.
Hürriyet
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HER TÜRLÜ MALZEME VAR
Fuat Akdağ: F.Bahçe’nin en güçlü ve en zayıf yanları neler?
- En güçlü yönü, eşi olmayan aidiyet duygusunu taşıyan milyonlarca taraftarının olması... Ne yazık ki, kötü şekilde test edildi bu 3 Temmuz’da... Beni de bu noktalara getiren olay bu. En zayıf nokta ise, camianın temsili ve iletişimi... Bu kulüpte helvayı yapacak her türlü malzeme var. O helvayı yapmamız gerek...‘AYKUT HOCA VE DiĞER 5 KiŞiYLE KONUŞACAĞIZ’
6 hoca seçeneği var 110 oyuncuyu incelemeye aldık
“Bir antrenör listesi yaptık. Düğmeye basacak her hazırlığı yaptık. Seçilirsek, hem Aykut Hocamız, hem belirlediğimiz teknik direktörlerle bir araya gelip müzakere yapacağız.”Uğur Demirkırdı: Şimdiden görüştüğünüz sportif direktör ya da teknik direktör adayı var mı?- Veri analizi yaparak kulüplerin kendini nasıl daha rekabetçi hâle getirmeye ve rakipleri nasıl çözmeye çalıştığına baktık, bambaşka bir sistem olduğunu gördük. Ve onun üstüne çalışacağımız sportif direktörle beraber, onunla da 1 senedir çalışıyoruz, ihtiyaçlarımızı, zaaflarımızı, nerelere ihtiyaç olmadığını, nerelere nokta atış yapmamız ve yapmamamız gerektiğini analiz ettik.- Finansal sıkıntılardan dolayı da öncelikleri belirlememiz gerekiyor. O analiz üzerine bir scout ekibiyle 100-110 oyuncuyu incelemeye aldık. Çünkü bugünkü transfer politikasının, kadro mühendisliğinin, hatta Fenerbahçe’nin finansal sorunlarındaki en büyük nedenlerin de bu olduğunu bilerek çalışma yaptık.TERCiHi HENÜZ YAPMADIK
- Teknik direktör konusunda, bir havuz yaptık. Aykut Hoca ise Aykut Hoca, yabancı hoca ise yabancı hoca olacak... Sonra gittik yurt dışında bir insan kaynakları şirketiyle, önceliklerimiz, bize katabilecekleri konusunda, bütçelerimiz çerçevesinde bize uyabilecek bir hoca listesi çıkarttırdık. Hoca seçimimiz şu an mevcut değil. Ama düğmeye basacak her türlü hazırlığı yaptık. Seçilirsek hem Aykut Hocamız hem de belirlediğimiz diğer 5 kişiyle oturup müzakere yapacağız.
Hürriyet
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Fenerbahçe Kulübü başkan adayı Ali Koç’un, Hürriyet Gazetesi yazarları ile söyleşisinin devamı şu şekilde oldu...
Kenan Başaran: 4 yıldır şampiyon olamayan bir camia var. Burada bir sabırsızlık yaşanabilir. Bununla nasıl mücadele edeceksiniz?
- Hayal vadetmiyorum. Çok enteresandır gittiğim yerlerde de 10 binlerce insanla temastayım. 2-3 saat toplantılardan sonra bekleyip insanlarla fotoğraf çektiriyorum. Bana, “Kimi transfer edeceksiniz” diye sormuyorlar. Tek tük gençler oluyor, “Messi gelecek mi” diyen... Ama çok dikkatimi çekiyor. Hoca veya yıldız oyuncu konusunu insanlar bana sormuyorlar. Onlar bu fikri satın aldı. Biz rasyonel davranacağız, tutarlı, gerçekçi olacağız diyoruz. Ama bunları söylerken de, “Ne olur bana 2 sene verin” demiyorum. Biz yine de şampiyonluğa oynayan takımları kuracağız. Ama başka bir yaklaşımla, başka bir mantaliteyle... Fenerbahçe’de evet biz, 4 senedir şampiyon olmamaya razı değiliz.“SÖZÜMÜ TUTMALIYIM”
- Futbolda başarı olmadan gerisi gölgeleniyor. Ben bilmiyor muyum, Barcelona’dan onu getiririm, oradan başkasını getiririm. Bakın başkanımız yeni demiş. “Avrupa’da ilk 8 olacağız” diye... Ama 20 senedir oradasınız... Ben yapabileceklerimi söylüyorum. Dediklerim gerçekleşmezse de, zamanı gelince bu camia beni de değiştirir. Kulağa hoş gelen, seçim kazandırmak için söylenen şeyler benim zaten fıtratımda yok. Bir şey söyleyince, insanların gözünün içine bakıp sözümün arkasında durmalıyım. İtibarım, güvenim her şeyden önemli. Onun için insanlar benim peşimde... Bu güven kolay elde edilmiyor ama 1 günde kaybedilebilir. Camia sahiplenir, kabul eder, sabır gösterir amenna... Olmazsa da başkasını bulur.
Hürriyet
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ŞÖHRETLER MAÇI OLUR AMA ALEX’iN DENGi LAZIM!
Uğur Meleke: Bir şöhretler maçı olsun, Alex’li Melo’lu diye konuşmuştuk. ‘Başkan olursam bana hatırlatın’ demiştiniz. O konuya değinirsek neler söylemek istersiniz?br> - İnşallah seçiliriz ve o maç olur. Alex de Souza ve Felipe Melo’yla değil de, daha böyle Alex’in duruşuna denk olan biriyle anmak, onunla organize etmek tabii ki daha doğru olur.
Hürriyet
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E-SPOR GELECEĞiN SPORU...
Koray Durkal: E-spor’u geleceğin sporu olarak gördüğünüzü hepimiz biliyoruz. Başkan olduğunuz takdirde bu konuda projeleriniz var mıdır?
- Ben e-spor’u hem yeni bir alan hem taraftar kazanma hem de global marka olma açısından Fenerbahçe için yeni bir alan olarak görüyorum. İki konuyu gündeme getireceğiz seçilirsek... Bir tanesi engelli sporcular için branşlar... Bir diğeri de e-spor olacak. E-spor çok büyük bir endüstri. Dota diye bir oyun var, şampiyonu 30 milyon dolar ödül alıyor. Biz de buralarda yer almalıyız.