Ali Koç: Olur da seçimi kaybedersem...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..
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Sarı Lacivert Derneği’nin davetinde üyeler ve taraftarların bir araya geldiği gecede başkan adayı Ali Koç önemli açıklamalarda bulundu. İşte Koç'un açıklamalar:
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Sözde şike davasında kişiler ve kurumlar ayırt edilemez. Herhangi negatif bir karar hepimiz için verilmiş demektir. Arzumuz Yargıtay'ın gereken kararı vermesi ve 3 Temmuz döneminde olduğu gibi omuz omuza tazminat davaları ile haklarımızı almak için başvuruda bulunmak. Benim siyaset ile uzaktan yakından işim olmaz. Yaratılmak istenen hava, benim Fenerbahçe üzerinden siyasete gireceğim yönünde. Böyle bir şey kesinlikle yok. Bırakın siyaseti, Belediye Encümeni bile olmam, olmayacağım.
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Bizim ana amacımız ve faaliyet alanımız spor. Spordan başka hiçbir şeye kaynak harcamayacağız. Tüm kaynaklarımızı ve gücümüzü sportif başarı için harcayacağız. Olimpiyatlara verdiğimiz oyuncu sayısı kadar Olimpiyatlarda kazandığımız madalya sayısı olsun istiyoruz. Altyapımızdan sporcular yetiştirmek istiyoruz.
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Bizim aldığımız terbiye; Fenerbahçeli hiçbir yönetici Kulübüne verdiği yardımı anlatmaz, verdiği parayı geri istemez. Şahıs olarak, Koç Grubu olarak ve 1907 Derneği olarak yaptığımız desteği kimse yargılayamaz. Bunu bilenlerin sponsor olmuyor demesi çok yakışıksız. Olur da seçimi kaybedersem, önümüzdeki sezonlarda takımımız maç kaybettiğinde tribünlerimiz Ali Koç diye bağırmamalı. Böyle bir baskı asla olmamalı. Bu yüzden eğer kaybedersem bir dahaki seçimde kesinlikle aday olmayacağım.
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Fenerbahçelilerin beni umut olarak, ümit olarak görmesi benim hayatımdaki en büyük şereftir. Güven kazanmak çok zor, kaybetmek ise bir dakikalık iş. Size şunun teminatını verebilirim. Bize olan güveniniz her zaman teminatımız altında olacak.Endişem seçilip seçilmemek değil, seçildiğim taktirde bu sevgiye, bu büyük teveccühe nasıl layık olacağımız. Sizlere mahcup olmamak için tüm gücümüzle planlamalar ve hazırlıklar yapıyoruz. Sosyal Medyada bana da Başkanımıza da hakaret edenler var. Lehime de aleyhime de olsa bu asla kabul edebileceğim bir şey değil. Hiçbir zaman unutmamalıyız ki biz, hepimiz aynı gemideyiz.Kale arkalarından birini tamamen öğrencilere ayıracağız. Gençlik tribünü yapacağız. Burayı da bir sponsor desteği ile öğrenci kardeşlerimize çok indirimli fiyata satacağız. Fenerbahçemiz gençlerle daha fazla buluşmalı!
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Sorunları sahiplenmezsek çözemeyiz. Bizim anlayışımız olumsuz bir konu olduğu taktirde başta Başkan olarak ben ve sonrasında Yönetim Kurulumuz, sorumluluğu kendimizde görürüz. Sürekli hatayı başka yerde ararsak, ileri gidemeyiz. Emanetiniz güvende derken özeleştiri de yapıp hatalarda sorumluluğu kabul edecek anlayıştan da bahsediyoruz. Bunları yapmak inanın çok zor değil. Delege listeleri tüm adaylar ile paylaşılmalı. Kulüp telefonlarından sadece bir başkan adayı için etkinlik davetleri yapılmamalı. Bunları yapmak çok basit ama yeter ki niyet olsun. Bizim dönemimizde bu eşitsizlikler asla yaşanmayacak, size söz veriyorum. 3 Mayıs'ta mutlaka tüm camia hep birlikte Anıtkabir'e gitmeliyiz. Bu çok önemli bir husus. Seçimi bir kenara bırakın. Camia olarak da kenetlenmemiz için önemli bir hadise. Ben de çok gitmek isterdim ancak rol çalan kişi konumuna düşmek istemiyorum. Bizi davet eden, bu gece aramıza katılan herkese teşekkür ederiz. İnşallah bu güzel geceyi Euroleague galibiyetiyle taçlandırır ve üst üste 4. kez Final Four kapısını aralarız.