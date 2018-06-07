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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Haberler >Spor Haberleri >Futbol>Ali Koç neşteri vuruyor! Tam 11 isim...
Futbol

Ali Koç neşteri vuruyor! Tam 11 isim...

Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım karşısında tarihi bir zafer elde eden Ali Koç operasyona başlıyor. Performansından memnun kalınmayan isimlerin yanı sıra satış potansiyeli olan oyuncular ile de önümüzdeki sezon yollarını ayırmayı planlayan sarı-lacivert kulüp, bir anlamda kadrosundan 11 oyuncuya da veda edecek. İşte o isimler...

Kaynak: Fotomaç / Fotoğraflar: Arşiv
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Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım karşısında tarihi bir zafer elde eden Ali Koç operasyona başlıyor. Performansından memnun kalınmayan isimlerin yanı sıra satış potansiyeli olan oyuncular ile de önümüzdeki sezon yollarını ayırmayı planlayan sarı-lacivert kulüp, bir anlamda kadrosundan 11 oyuncuya da veda edecek. İşte o isimler...

Kaynak: Fotomaç / Fotoğraflar: Arşiv
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KameniFenerbahçe'ye transfer olduğu günden bu yana beklentileri karşılayamayan Kameni'nin sözleşmesi devam etse de önümüzdeki sezon takımda kalmasına mucize gözüyle bakılıyor. Takımdaki satış potansiyeli olan oyunculardan biri olan Kameni'nin Çin ve Katar opsiyonları bulunuyor.

Kaynak: Fotomaç / Fotoğraflar: Arşiv
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SkrtelFenerbahçe'nin önemli futbolcularından biri olan Skrtel, 33 yaşında. Sarı-lacivertli kulüp, 2 yıl daha sözleşmesi bulunan Skrtel için tüm alternatif opsiyonları değerlendirecek.

Kaynak: Fotomaç / Fotoğraflar: Arşiv
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Luis Neto

Fenerbahçe'de kiralık olarak forma giyen Luis Neto, önümüzdeki sezon kesin olarak kadroda yer almayacak.

Kaynak: Fotomaç / Fotoğraflar: Arşiv
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Roman Neustadter

Fenerbahçe'ye transfer olduğu günden bu yana performansıyla istikrarı sağlayamayan Neustadter için 2018 Dünya Kupası büyük avantaj olacaktı ancak Rus oyuncu, milli takım aday kadrosundan da çıkartıldı. Fenerbahçe, Roman Neustadter için gelen tüm teklifleri değerlendirecek.

Kaynak: Fotomaç / Fotoğraflar: Arşiv
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Ozan Tufan

Fenerbahçe'nin en büyük satış potansiyelleri arasında yer alan Ozan Tufan'ın sezon sonunda Avrupa'ya transferine kesin gözüyle bakılıyor.

Kaynak: Fotomaç / Fotoğraflar: Arşiv
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Valbuena

Aykut Kocaman ile yıldızı barışmayan Valbuena için sezon sonunda ABD, Katar ve Çin opsiyonları bulunuyor ancak Aykut Kocaman'ın durumundaki belirsizlik, Valbuena'nın geleceği açısından da belirleyici olacak.

Kaynak: Fotomaç / Fotoğraflar: Arşiv
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Josef de Souza

Fenerbahçe'nin en büyük satış potansiyeli olan Josef de Souza için 12-15 milyon euro seviyesinde gelecek olan teklifler olası bir ayrılığın fitilini ateşleyecek.

Kaynak: Fotomaç / Fotoğraflar: Arşiv
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Nabil Dirar

Fenerbahçe'deki performansı ile tartışma yaratan Dirar için sezon sonu yolculuk pek de uzak görünmüyor.

Kaynak: Fotomaç / Fotoğraflar: Arşiv
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Aatıf

Fenerbahçe'de bu sezon bile kalması "sürpriz" olarak değerlendirilen Aatıf'ın sezon sonunda Fenerbahçe'ye formasına veda etmesin kesin gözüyle bakılıyor.

Kaynak: Fotomaç / Fotoğraflar: Arşiv
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Fernandao

Bu sezon attığı gollerle takıma katkı sağlayan Fernandao'da sezon sonu yolcu isimler arasında.

Kaynak: Fotomaç / Fotoğraflar: Arşiv
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Janssen

Sözleşmesindeki opsiyon kullanılmayacak.

Kaynak: Fotomaç / Fotoğraflar: Arşiv
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Alkışlar Vefa Küçük'e! Fenerbahçe'de Ali Koç'un başkanlık yarışını kazanması kadar, ilginin odağında bir başka isim daha vardı; Vefa Küçük... Divan Kurulu Başkanı olarak Genel Kurul sürecini ve mazbata törenini yöneten Vefa Küçük, taraflı tarafsız herkesin büyük takdirini topladı. İzlemek için videoya tıklayınız...

Kaynak: Fotomaç / Fotoğraflar: Arşiv
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