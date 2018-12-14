Ali Koç maça neden gelmedi? Ersun Yanal detayı...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Bu sezon ligde tarihinin en kötü günlerini yaşayan Fenerbahçe'de sular durulmuyor.
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İşte detaylar...
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GENÇLERİN MAÇI
Fenerbahçe'nin Trnava deplasmanında 9 tane altyapıdan oyuncu vardı. Bunların ikisi 11'de görev yaptı. Yiğithan ve Mahsun mücadeleye 11'de başladı. Fenerbahçe'nin yedek kulübesi Erten, Burak, Batuhan, Cebrail, Deniz, Muhammet Çakı ve Muhammet Gümüşkaya'dan oluştu.
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14 FUTBOLCU YOKTU!
Sarı-laciverlilerde Avrupa kadrosunda bulunmayan Ekici ve Soldado dışında, 4 kadro dışı oyuncu, sakatlar Ayev Valbuena, Alper, Frey, cezalı Eljif ve dinlendirilen Benzia, Topal ve Neustadter mücadelede yer almadı.
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AVRUPA TRNAVA'YA AKTI
Fenerbahçe gruptan çıkmayı garantilemesine rağmen Avrupa'nın çeşitli taraftar grupları Trnava maçına akın etti. Dortmund, Köln, Prag, Brüksel, Augsburg, Viyana gibi birçok taraftar derneği mücadeleyi tribünde takip etti. Ayrıca Euro GFB de tribünde yerini aldı. Tribünde karşılaşmayı izleyen 1000 kadar Fenerbahçe taraftarı vardı.
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GÜN YANAL GÜNÜ
Fenerbahçe Avrupa Ligi grubundaki son maçını Trnava deplasmanında oynadı. Sarı-lacivertli kafilede üç yönetici yer aldı. Selahattin Baki, Kemal Danabaş ve Sevil Becan takımla birlikte Trnava'daydı. Başkan Ali Koç ise maça gelmedi. Koç'un Cocu'nun sözleşme feshi ve Ersun Yanal'la ilgili son detayları tamamlamak adına İstanbul'da kaldığı öğrenildi. Fenerbahçe taraftarının hasretle beklediği Ersun Yanal'ın bugün resmi olarak açıklanarak Fenerbahçe teknik direktörü olması bekleniyor.
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Maçtan önce taraftarlar formanızı çıkarın çıplak oynayın diye protesto yaptılar. Maçın başlama vuruşuyla da tribündeki yaklaşık 1300 Fenerbahçeli taraftar sahaya sırtlarını dönerek takımın bugüne kadar aldığı skorları protesto ettiler. Protesto maçın 5. Dakikasına kadar sürdü.
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Fenerbahçe Teknik Direktörü Erwin Koeman, önceki maçlarda hiç kulübeye oturmuyordu. Bu maçta ilk kez 17. dakikada kulübeden çıktı. Koeman'ın bu durgunluğu dikkat çekti.