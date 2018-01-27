Ali Koç'un sert yanıtı üzerine Aziz Yıldırım...

Kaynak: Hürriyet / Fotoğraflar: Emre OKTAY ve Ajanslar
SON GÜNCELLEME
Kaynak: Hürriyet / Fotoğraflar: Emre OKTAY ve Ajanslar
SON GÜNCELLEME
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Fenerbahçe'de yapılan Yüksek Divan Kurulu toplantısında başkan adayların Ali Koç konuşmasını yaparken Aziz Yıldırım onu böyle dinledi.
Kaynak: Hürriyet / Fotoğraflar: Emre OKTAY ve Ajanslar
SON GÜNCELLEME
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Aziz Yıldırım, Fenerbahçe Başkan adayı Ali Koç'un konuşmasını yer yer gülerek ve not tutarak takip etmesi dikkatlerden kaçmadı.
Kaynak: Hürriyet / Fotoğraflar: Emre OKTAY ve Ajanslar
SON GÜNCELLEME
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Ali Koç'un da 'tango yapmak iki kişiliktir sözü' Aziz Yıldırım'a başkan adaylığını açıkla mesajı olduğu anlaşıldı.
Kaynak: Hürriyet / Fotoğraflar: Emre OKTAY ve Ajanslar
SON GÜNCELLEME
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Ali Koç, Mehmet Ali Aydınlar ile ilgili olarak. "Mehmet Ali Aydınlar ile ekibimin görüştüğü iddia edildi. Bu doğru değildir. Ne ben ne de ekibin Mehmet Ali Aydınlar ile 1 Kasım 2013 tarihinde ne söylediysem bugün yine arkasındayım. Benim bu konuda fikrim değişmedi ne dediysem arkasındayım." demeci de günün öne çıkanlarındandı.
Kaynak: Hürriyet / Fotoğraflar: Emre OKTAY ve Ajanslar
SON GÜNCELLEME
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Daha sonra kürsüye çıkan Şekip Mosturoğlu'nun Ali Koç hakkında yaptığı sert açıklamaya, Koç'tan aynı şekilde cevap geldi.
Kaynak: Hürriyet / Fotoğraflar: Emre OKTAY ve Ajanslar
SON GÜNCELLEME
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Bu gelişmeler üzerine Şekip Mosturoğlu tekrar cevap hakkı istedi. Ancak tepki gördü. Bunun üzerine Aziz Yıldırım salondan çıktı.
Kaynak: Hürriyet / Fotoğraflar: Emre OKTAY ve Ajanslar
SON GÜNCELLEME
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Kaynak: Hürriyet / Fotoğraflar: Emre OKTAY ve Ajanslar
SON GÜNCELLEME
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Kaynak: Hürriyet / Fotoğraflar: Emre OKTAY ve Ajanslar
SON GÜNCELLEME
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Kaynak: Hürriyet / Fotoğraflar: Emre OKTAY ve Ajanslar
SON GÜNCELLEME
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Kaynak: Hürriyet / Fotoğraflar: Emre OKTAY ve Ajanslar
SON GÜNCELLEME
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Kaynak: Hürriyet / Fotoğraflar: Emre OKTAY ve Ajanslar
SON GÜNCELLEME
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Kaynak: Hürriyet / Fotoğraflar: Emre OKTAY ve Ajanslar
SON GÜNCELLEME
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Kaynak: Hürriyet / Fotoğraflar: Emre OKTAY ve Ajanslar
SON GÜNCELLEME
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Kaynak: Hürriyet / Fotoğraflar: Emre OKTAY ve Ajanslar
SON GÜNCELLEME
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Kaynak: Hürriyet / Fotoğraflar: Emre OKTAY ve Ajanslar
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Kaynak: Hürriyet / Fotoğraflar: Emre OKTAY ve Ajanslar
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