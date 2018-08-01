Ali Koç kararını verdi! Proje iptal edildi...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, kulübün yaşadığı mal, sıkıntılar yüzünden Fenerbahçe Üniversitesi sonrasında bir projeyi daha iptal etme kararı aldı. İşte detaylar...
Kaynak: Habertürk / Fotoğraflar: Arşiv
SON GÜNCELLEME
Kaynak: Habertürk / Fotoğraflar: Arşiv
SON GÜNCELLEME
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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, kulübün yaşadığı mal, sıkıntılar yüzünden Fenerbahçe Üniversitesi sonrasında bir projeyi daha iptal etme kararı aldı. İşte detaylar...
Kaynak: Habertürk / Fotoğraflar: Arşiv
SON GÜNCELLEME
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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, durduralacağını belirttiği 'Hedef 1 Milyon Üye' projesi kapsamında Antalya'nın Belek ilçesinde yapılan tesisin kiralanmasına, Kayseri yapılan projenin ise durdurulmasına karar verdi.
Kaynak: Habertürk / Fotoğraflar: Arşiv
SON GÜNCELLEME
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Mali yönden sıkıntılı bir sürece giren Fenerbahçe'de başkan Ali Koç'un tasarruf odaklı önlemleri belli olmaya başladı.
Kaynak: Habertürk / Fotoğraflar: Arşiv
SON GÜNCELLEME
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Geçtiğimiz cumartesi yapılan Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda eski başkan Aziz Yıldırım döneminde başlatılan 'Hedef 1 Milyon Üye' projesi ile ilgili konuşan Koç, "1 Milyon Üye projesini ciddi anlamda irdeliyoruz, geleceği nasıl olacak bakacağız, hep beraber karar vereceğiz. Fenerbahçe'nin bugün geldiği durumdan hepimiz sorumluyuz, çünkü hesap sormadık, kurcalamadık."
Kaynak: Habertürk / Fotoğraflar: Arşiv
SON GÜNCELLEME
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"Fenerbahçe'de kısa vadede yeni bir tesis olmayacak, olursa da önce altyapıları daha sonra da A Takımımızı taşıyacağımız bir tesis olacak. Önceki yönetimimizin Gebze projesi vardı ancak orada da hukuki bazı sorunlar var” ifadelerini kullanmıştı.
Kaynak: Habertürk / Fotoğraflar: Arşiv
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KULÜBE YÜK OLMAYACAK
Koç'un, bu proje bağlamında Antalya'nın Belek ilçesinde yapılan tesisin işletmesini kiraya verme kararı verdiği öğrenildi. Böylece tesisin kulübe yük olmasının önüne geçilmiş olacak ve Fenerbahçeliler'e kısa süre içinde hizmet vermesi sağlanacak.
Kaynak: Habertürk / Fotoğraflar: Arşiv
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Kayseri'deki Fenerbahçe Evi projesinin ise şimdilik durdurulacağı ve arazinin durumuna önümüzdeki günlerde karar verileceği bildirildi. Diğer arazilerle ilgili ise gelecek günlerde önemli kararların alınması bekleniyor.
Kaynak: Habertürk / Fotoğraflar: Arşiv
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Fenerbahçe'den Benfica provası! Sarı-lacivertliler yeni sezon öncesi oynadığı son hazırlık maçında, sahasında Cagliari'yi 2-1 ile geçti. Fenerbahçe-Cagliari maçının özetini izlemek için videoya tıklayınız...