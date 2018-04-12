Ali Koç için flaş sözler! 'Getiremeyeceği isim yok ama...'

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Cengiz Ünder, Emre Mor'la ilgili önemli tespitlerde bulunan ve Radyospor'a konuşan Bayram Tutumlu, Fenerbahçe Başkan adayı Ali Koç için de çok tartışılacak sözler sarfetti... İşte o açıklamalar...
Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
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- Roma, ilk 10 dakikada gol bulursa maçı kazanır demiştim. Katalan basınında; Barcelona hocasına tepkiler vardı. İlahi adelet, 'Allah'ın sopası yok' derler fakat varmış. Valverde, Arda Turan'a şans vermedi. Arda'nın ahı tuttu. Guardialo'nın gitme sebebini biliyorum. Kulübün içindeki güçlü bir futbolcunun onu istememesi. Guardiola, Barcelona'ya dönemez. Messi'ye top gelmedi. Messi oynamadığı sürece Barcelona takımının zayıf yönleri ortaya çıkıyor.Özetle; Valverde, Arda Turan'a yaptığının bedelini ödedi.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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- Messi sezon sonunda bir yere gitmez. Messi'de para hırsı yok. PSG ve M. City Messi'ye Barcelona'dan aldığı paranın 3 katını verdi. 60 milyon Euro ve özel uçak teklifi yapıldı, Messi bu teklifi reddetti. Messi, Barcelona'dan ayrılmaz.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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- Emre Mor'a bir tane psikolog tuttular. İyi bir futbolcunun adepta problemi en fazla 6 haftadır. Cengiz buna en güzel örnek. Emre Mor her şeyi yaptım havasına girdi. Emre'nin hiç parası olmadı bir anda şöhret oldu. Emre futbolu unuttu. Emre'ye 200 bin Euro'luk araç alıyorsunuz iki ay sonra '500 bin Euro'luk neden araç almadınız' diyor. Emre profesyonel değil.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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- Fatih Terim'in elinde iyi bir kadro olsa Belhanda'yı oynatmaz. Belhanda, Galatasaray'ın el freni. Başakşehir daha iyi bir futbol oynuyor. Bana Başakşehir şampiyon olacak gibi geliyor. Eğer Galatasaray, TT Stadyumu'nda Arda'nın golleriyle mağlup olursa ben o zaman ölürüm. Ben Galatasaray'ın başkanı olsam Arda transferi için Barcelona'nın kapaısında yatardım. Başakşehir'de Arda büyük bir futbolcu. Adebayor, Emre ve Arda gibi skora etki sağlayacak futbolcular var. Galatasaray'a da bir Hagi bulmamız lazım. Galatasaray için her zaman göreve hazırım. Mustafa Cengiz'in seçime girmeyeceğini düşünüyorum. Bunu yaparsa hata yapar. (Ajansspor)
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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- Ali Koç'u çok aldatıyorlar. Monchi ile görüşmedi. Böyle bir görüşme olmadığını Monchi açıkladı. Ali Koç'un Fenerbahçe'ye getiremeyeceği kimse yok! Mourinho'yu da Guardiola'yı da Fenerbahçe'ye getirebilir. Fakat doğru planlamalar yapılmalı.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Fenerbahçe başkanlık seçimini kim kazanır? Ali Koç mu, Aziz Yıldırım mı? İşte sizlerden gelen birbirinden ilginç yanıtlar... İzlemek için videoya tıklayınız...