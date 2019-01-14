Ali Koç golcüyü almaya gitti! Bomba patlıyor...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Gol sorununu çözmek için kolları sıvayan Fenerbahçe yönetimi transfer çalışmalarında son noktaya geldi. Dünyaca ünlü golcü Kadıköy'ün yolunu tutuyor.
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Başkan Ali Koç'un sezonun ikinci yarısında puan kaybına tahammülü yok. Hem ligde hem de Avrupa'da mücadele edecek Sarı Lacivertli takımın gol sorununa çözüm bulundu. Yönetimle temasa geçen yıldız golcü transfere yeşil ışık yaktı.
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Ersun Yanal'ında ısrarla istediği ünlü oyuncu Fenerbahçeli taraftarların şimdiden büyük beğenisini kazandı. Kaldırdığı kupalarla adından sıkça söz ettiren genç yıldız Fenerbahçe'nin unutulmaz golcülerinden biri olacak.
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BEŞİKTAŞ İSTEMİŞTİ FENERBAHÇE ALIYOR
Fenerbahçe içinde bulunduğu kötü durumdan çıkmak için transfere sarıldı. Takımı Ersun Yanal'a emanet ettikten sonra transfer dönemine hızlı bir giriş yaparak Yeni Malatyaspor'un tecrübeli stoperi Sadık Çiftpınar'ı kadroya katan Sarı-Lacivertliler'de sportif direktör Damien Comolli, dünyanın dört bir yanında oyuncu arayışlarını sürdürüyor.
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SASSUOLO'DA ÇOK MUTSUZ
Forvet için İtalyan ekibi Sassuolo'da mutsuz olan Khouma Babacar'ı listeye alan Sarı-Lacivertliler, 2022'ye kadar sözleşmesi bulunan oyuncu için takımıyla görüşmelere başladı.
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İtalyan basınından Alfredopedulla'nın haberine göre; Sassuolo'da Matri, Raspadori ve Kevin-Prince Boateng gibi yıldızların arkasında kalan Babacar, Fenerbahçe'ye bir adım yakın. Sarı-Lacivertliler'den gelen satın alma opsiyonlu sezon sonuna kadar kiralama teklifine İtalyan ekip sıcak bakıyor.
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FENERBAHÇE Mİ, GALATASARAY MI?
Allnigeriasoccer.com'un okuyucularıyla paylaştığı özel habere göre yeniden Avrupa'ya dönmek isteyen Ighalo'nun Türkiye'ye transfer olması an meselesi... Changchun Yatai forması giyen Nijeryalı santrfor Odion Ighalo, daha önce Fenerbahçe ve Galatasaray'ın gündemine gelmişti.
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Forvet arayışında olan iki kulübün geçtiğimiz sezon 28 maçta 21 kez fileleri sarsan oyuncuyla ilgilendikleri iddia edilmişti...
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ADAM LALLANA
Mirror'ın haberine göre Fenerbahçe ve Southampton, Adam Lallana'yı kadrosuna katmak için yarışıyor. Lallana, kasık sakatlığı nedeniyle Liverpool'da forma yarışından uzak kaldı ve istediği süreyi alamadı. The Sun gazetesine göre ise, Fenerbahçe, Adam Lallana'yı 6 aylığına kiralayacak.
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Soldado, Slimani ve Frey'in performansından memnun olmayan Comolli, forvetin yanı sıra bir orta saha ve bir de kanat oyuncusu için temaslarını sıklaştırdı.
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ALİ KOÇ'UN TARAFTARA HEDİYESİ
Transfer bombası patlamak üzere. Talisca, Türkiye'ye geri dönüyor ama Beşiktaş'a değil... Fenerbahçe, uzun süre konuşulacak bir transfere imza atmak için kolları sıvadı. Sezonun ilk yarısını küme düşme hattında tamamlayan Fenerbahçe'de transfer hareketliliği başladı.
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Başkan Ali Koç, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada önümüzdeki sezonu şampiyon bitirecek kadroyu oluşturacaklarını söylemişti. Fenerbahçe, bu doğrultuda uzun süre konuşulacak bir transferi bitirmek için harekete geçti. Hedefteki isim Beşiktaş'ın eski yıldızı Anderson Talisca... İşte dev transferin detayları;
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Kanarya, Beşiktaş'ın eski yıldızı Anderson Talisca'nın peşine düştü. Transferde "gözünü karartan" Fenerbahçe, Çin'in GZ Evergrande takımında oynayan 24 yaşındaki sambacıyı 6 aylığına kiralamayı hedefliyor.
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Beşiktaş'ta gösterdiği harika performansla devlerin listesine giren Talisca, şok bir kararla Çin'in yolunu tutmuştu. GZ Evergrande, Talisca'nın bonservisi için iki ay önce Benfica'ya 19.2 milyon euro ödemişti. Talisca, Çin'de de harika performansını sürdürdü. Brezilyalı yıldız, Çin'de 18 maçta 16 gol attı, 8 asist yaptı.
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Rashford attı, Solskjaer tarihe geçti!
Premier Lig'de Manchester United, deplasmanda Tottenham'ı 1-0 yendi. ManU menajeri Ole Gunnar Solskjaer, bu sonucun ardından 5'te 5 yaparak kulüp tarihine geçti...