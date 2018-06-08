Ali Koç geldi, satışlar katlandı!

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
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Fenerbahçe’nin yeni başkanı Ali Koç taraftarları ayağa kaldırdı. Sarı lacivertli futbolseverler yeni sezonun açılmasına aylar varken şimdiden Fenerbahçe logolu Passolig kartlarını hazırladı.
Fatih SABOVİÇ
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Fatih SABOVİÇ
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Mayıs ayının son haftasında 7 günde 200 adet Fenerbahçe logolu Passolig kart satılırken, Ali Koç başkan seçildikten sonra dört günde yaklaşık 3 bin kart sahibini buldu.
Fatih SABOVİÇ
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Ali Koç’un Fenerbahçe Başkanı olmasıyla birlikte kulübün Passolig Kart satışları da ciddi bir yükselişe geçti. Mayıs ayının son haftasında, sezonun bitmiş olması nedeniyle 7 günde toplam 200 adet Fenerbahçe logolu Passolig Kart satılırken, dört günde Fenerbahçe logolu Passolig Kart sayısında 3 bine yakın artış oldu.
Fatih SABOVİÇ
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2015-2016 ve 2016-2017 sezonlarında Passolig Kart Ligi’nde lider olan sarı lacivertliler, 2017-2018 sezonunda liderliği ezeli rakipleri Galatasaray’a bırakmıştı. Fenerbahçe’nin şuan 701.702 adet Passolig Kart sahibi taraftarı yer alıyor. Bu şekilde artış devam ederse Fenerbahçe sezona Passolig Kart liginde lider olarak girebilir.
Fatih SABOVİÇ
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Fenerbahçe geçen sezon Spor Toto Süper Lig’de iç saha maçlarını ortalama 29 bin 35 taraftara oynamıştı. Yüzde 77’lik artışla ligde seyirci sayısını en çok artıran dördüncü takım olan Fenerbahçe’nin bu sezon yükselişini sürdürmesi bekleniyor. İşte 4 büyüklerin güncel kart sayıları: