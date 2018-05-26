YÄ±l 1948. GÃ¼nlerden 1 MayÄ±s... Rotatifler, TÃ¼rk basÄ±n tarihine damgasÄ±nÄ± vuracak HÃ¼rriyet iÃ§in dÃ¶nÃ¼yor ve TÃ¼rkiyeyeni bir gazeteye uyanÄ±yor.
1 MayÄ±s 1948â€™de okuyucusuyla buluÅŸan HÃ¼rriyet, ilk gÃ¼nden bu yana "TarafsÄ±z ve kaynaÄŸÄ±ndan doÄŸru haber" ilkesinden Ã¶dÃ¼n vermeksizin yayÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmekte, sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n Ã¶ncÃ¼ ve Ã¶rnek gazetesi konumunu daha da Ã¶teye gÃ¶tÃ¼rerek kÃ¼resel bir medya markasÄ± olma iddiasÄ±yla geleceÄŸe uzanmaktadÄ±r.
O gÃ¼nden bugÃ¼ne, ilk gÃ¼nkÃ¼ heyecanÄ± yitirmeden, "her sabah yeni bir gÃ¼n baÅŸlar ve rotatifler dÃ¶ner" anlayÄ±ÅŸÄ±yla kurumsallaÅŸan HÃ¼rriyet, bugÃ¼n TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã§ok okunan gazetelerinden biri ve Ã§ok sesli bir toplumun aynasÄ±dÄ±r. Birkitle gazetesi olarak, TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã¼cra kÃ¶ÅŸesindeki kahvehanelerden, ev kadÄ±nlarÄ±nÄ±n mutfaÄŸÄ±na dek geniÅŸ bir okur kitlesiyle buluÅŸmakta, basÄ±lÄ± gazetesiyle her gÃ¼n 1,4 milyon kiâ€‹ÅŸiye ulaÅŸmaktadÄ±r. KÃ¼reselleÅŸen dÃ¼nya, deÄŸiÅŸen gazetecilik anlayÄ±ÅŸÄ± Ã§erÃ§evesinde her platformda okurlarÄ± ve paydaÅŸlarÄ±yla iletiÅŸim halinde olmayÄ± ilke edinenHÃ¼rriyet basÄ±lÄ± gazetenin yanÄ± sÄ±ra web-cep- tabletâ€™den de gÃ¼nde milyonlarca kiÅŸiye eriÅŸmekte, â€‹â€‹â€‹68.yÄ±lÄ±nda gÃ¼nlÃ¼kortalama 3.â€‹3 milyon ziyaretÃ§iye ulaÅŸmaktadÄ±r.
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Â FETÃ– kumpasÄ±na maruz kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± Ã¶rneklerle aÃ§Ä±klayan ve buradan maÄŸdurityet yaratmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getiren KoÃ§, hedeflerine dair Ã¶nemli ifadeler kullandÄ±. Ä°ÅŸte o ifadelerden Ã¶ne Ã§Ä±kanlar...
Foto: SÃ¼leyman ARAT
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Avrupa'yÄ± Ã¶zledik. Avrupa'da anÄ±lmayÄ± Ã¶zledik. Dostu dÃ¼ÅŸmanÄ±ndan daha fazla, halkÄ±n takÄ±mÄ± FenerbahÃ§e'yi Ã¶zledik. GÃ¶nÃ¼l ister ki futboldaki ÅŸampiyonluÄŸu da konuÅŸsaydÄ±k. UmarÄ±m Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki sezon olur. BugÃ¼n geldiÄŸimiz noktada maalesef bir rakibimizin 2 ÅŸampiyonluÄŸun gerisine dÃ¼ÅŸtÃ¼k. Kesinlikle bunu kabul edemeyiz, kanÄ±ksayamayÄ±z. En kÄ±sa sÃ¼rede ÅŸampiyonluk sayÄ±larÄ±nÄ± eÅŸitleyip rakiplerimizi geÃ§mek zorundayÄ±z.
Foto: SÃ¼leyman ARAT
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Ne oldu da bugÃ¼n 20 bin kiÅŸi taraftara karÅŸÄ± oynuyoruz. Bizim en Ã¶nemli projemiz, olumsuz eleÅŸtirilerden ders alan camiasÄ±nÄ±n eleÅŸtirilerden kendisini daha iyi yapacak bir FenerbahÃ§e olmak. Her eleÅŸtireni Ã¶tekileÅŸtirirsek ne demokrasinin gerÃ§eklerini yaÅŸatamayÄ±z. Ã–ÄŸrencilerimizin en bÃ¼yÃ¼k sorunu kombine alamamak. Kale arkasÄ± tribÃ¼nlerinden birini kÄ±sa vadede, orta vadede de basketbol salonunda Ã¶ÄŸrencilerimize Ã¶zel bir tribÃ¼n yapalÄ±m. Burada maliyetin yarÄ±sÄ±nÄ± sponsor karÅŸÄ±layacak.Â
Foto: SÃ¼leyman ARAT
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EN BÃœYÃœK PROJEM KÃœFÃœRSÃœZ STAT
Biz Ã¶rnek kulÃ¼p olacaÄŸÄ±z. BugÃ¼n TÃ¼rkiyemizi anlaÅŸtÄ±ran o kadar unsur var ki. Futbol sporun baÅŸÄ±nda gelmemeli. Sporun bÃ¼yÃ¼k iyi niyetlerini yansÄ±tmak zorundayÄ±z. Bizim en bÃ¼yÃ¼k hayalimiz kÃ¼fÃ¼rsÃ¼z stat. Biz Ã¶rnek olacaÄŸÄ±z. GÃ¶rÃ¼n, diÄŸer kulÃ¼pler bizi takip edecek. Bu fitili biz ateÅŸleyeceÄŸiz. SaygÄ± gÃ¶rmek istiyorsak saygÄ± gÃ¶stermeliyiz. Sevilmek iÃ§in Ã¶nce sevmeliyiz.
Foto: SÃ¼leyman ARAT
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KOMPLO TEORÄ°LERÄ° FENERBAHÃ‡E'YE YAKIÅžMIYOR
BugÃ¼n elime bir dosya geldi, daÄŸÄ±tÄ±yorlarmÄ±ÅŸ. Benim baÅŸkan adayÄ± (siyasette) olacaÄŸÄ±m konuÅŸuluyor. AyÄ±ptÄ±r. Ben bundan Ã§ok rahatsÄ±zÄ±m. BazÄ± medya kanallarÄ± bunu iÅŸlemeye baÅŸladÄ±lar. Bu sefer 2024 dediler. BaÅŸkanlÄ±k seÃ§ilecekse, liderliÄŸinizle yapacaÄŸÄ±nÄ±z projelerle... BÃ¶yle komplo teorileri FenerbahÃ§e'ye yakÄ±ÅŸmÄ±yor.
GeÃ§enlerde bana bir kumpas kuruluyor dedim. Bana bir ÅŸey gelirse baÅŸÄ±ma siz mesulsÃ¼nÃ¼z dedim. Bu ciddi bir iÅŸ. BugÃ¼n Ã¼lkemizde en bÃ¼yÃ¼k suÃ§ FETÃ–, FETÃ–'cÃ¼ olmak. Divanda 3 Temmuz'da korktu kaÃ§tÄ± diyorlar. Ocak ayÄ± sonunda benim hakkÄ±mda suÃ§ duyurusunda bulunulmuÅŸ. Bana geldiÄŸinde deli saÃ§masÄ± dedim. 101 gerÃ§ek kiÅŸi sizi BÄ°MER'e ÅŸikayet ediyorsa bu Ã§ocuk oyuncaÄŸÄ± deÄŸil. Ãœlkemizde Genelkurmay BaÅŸkanÄ±'na terÃ¶rist denildi hapse konuldu. Ã–nemli deÄŸil demiÅŸtim, sonra baktÄ±m ki baÅŸkanÄ±mÄ±z ve baÅŸkanÄ±mÄ±zÄ±n konuÅŸtuÄŸu insanlar anlatÄ±yor. Benim ciddi ciddi FETÃ– yapÄ±lanmasÄ± iÃ§inde olduÄŸumu ve bu kanalÄ± kullanarak siyasete gireceÄŸimi anlatÄ±yorlar. Bana kapalÄ± zarfta bir kurye geldi. Vefa beye gÃ¶sterdim gÃ¶zlerine inanamadÄ±. BaÅŸkanÄ±mÄ±za iletti ve sÃ¶yledi. Hala 101 kiÅŸinin ismini verin deniyor.Â