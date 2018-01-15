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Ali Koç en büyük hedefini açıkladı!
Spor Arena
Ali Koç en büyük hedefini açıkladı!
Fenerbahçe
'de Mayıs 2018’de yapılacak olan kongrede başkanlığa adaylığını açıklayan
Ali Koç
, üyelerle bir araya geldi.
Fotoğraflar: Arşiv
15.01.2018 - 15:52
SON GÜNCELLEME
15.01.2018 - 15:54
Fotoğraflar: Arşiv
15.01.2018 - 15:52
SON GÜNCELLEME
15.01.2018 - 15:54
1 / 5
Koç burada sürpriz bir de görüşme gerçekleştirdi. İşte Ali Koç'un Fenerbahçe sözleri ve en büyük hedefi...
Fotoğraflar: Arşiv
15.01.2018 - 15:52
SON GÜNCELLEME
15.01.2018 - 15:54
2 / 5
"Seçim çalışmalarına 15 Şubat’ta başlayacağız. Şimdilik sadece davetlere katılıyorum. Sağda solda ‘F.Bahçe şampiyon olmasın, Ali Koç seçilsin’ gibi yorumlar yapılıyor.
Fotoğraflar: Arşiv
15.01.2018 - 15:52
SON GÜNCELLEME
15.01.2018 - 15:54
3 / 5
Ben kesinlikle böyle bir aday değilim. Böyle bir şeyi kabul etmemiz mümkün değil. Hem F.Bahçe şampiyon olsun hem de biz de aday olalım” ifadelerini kullandı.
Fotoğraflar: Arşiv
15.01.2018 - 15:52
SON GÜNCELLEME
15.01.2018 - 15:54
4 / 5
Öte yandan mekanda Medipol Başakşehir’in hocası Abdullah Avcı da vardı. Koç, başarılı çalıştırıcı ile uzun süre sohbet etti. (Haber Türk)
Fotoğraflar: Arşiv
15.01.2018 - 15:52
SON GÜNCELLEME
15.01.2018 - 15:54
5 / 5
Ali Koç
Fenerbahçe
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