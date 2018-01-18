Ali Koç bombaladı: Başkan olursam...

Fenerbahçe Başkan adayı Ali Koç, kongre üyeleri ve taraftaları Kalamış'ta bir araya geldi. Başkan adayı Ali Koç'a ilgi büyüktü. Koç gecede önemli açıklamalarda bulundu.
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Fenerbahçe Başkan adayı Ali Koç, Kalamış'ta düzenlenen gecede birbirinden önemli açıklamalarda bulundu. İşte Koç'un açıklamalarından satır başları:
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Tam zamanı şimdi diyoruz çünkü yarın çok geç olabilir. Seçildiğim takdirde davamız için her türlü mücadeleyi vereceğimden şüphemiz olmasın. Fenerbahçe kaybetsin, Ali Koç gelsin diyenler; ben sizlere göre bir aday değilim. Fenerbahçe hep kazansın.
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Projelerimizi ilerleyen günlerde sizlerle paylaşacağız.Davet edildiğimiz her davete katıldıktan sonra önce İstanbul'da sonra Anadolu'da ki derneklerimizi ziyaret edeceğiz.İnanılmaz bir ilgi ve alaka var. Bu da bizi kamçılıyor. Henüz tek adaylı seçim gibi gözükse de çekişmeli bir seçim olacağını düşünüyorum.
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Taraftar ve kulüp arasındaki iletişimsizlik sürüyor. Bu iklim tribündeki sayıya yansıyor, kombine satışına etki ediyor. Ben yönetimdeyken stadın etrafında kuyruk vardı, insanlar loca alabilmek için hava parası veriyordu. Bursaspor’u kınıyorum. Ne Bursaspor formasına ne de stadına sponsorluğum söz konusu değil.
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Başkan olursam, bırakın amatör şubeleri kapatmayı iki şube daha açacağız. Biri engelli sporcular için olacak diğeri ise e-spor.. Ben izliyorum izliyorum anlamıyorum ama gençlerin inanılmaz bir ilgisi var. Göreve geldiğimiz gün tüm amatör şubelere sponsorluk anlaşması yapılacak. Göreve geldiğimizde en büyük önceliğimiz mali yapı olacak.