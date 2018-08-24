Ali Koç bakın ne yaptı! 3 futbolcu...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Başkan Ali Koç ile geldiğinden beri ince eleyip, sık dokuyor... İşte sarı lacivertlilerde yaşanan son gelişme sonrası olanlar...
Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
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Aziz Yıldırım’dan başkanlığı devraldıktan sonra kulübün 621 milyon euro borcu olduğunu açıklayan Ali Koç, oyuncu satışlarıyla kasayı doldurmaya başladı.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
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621 milyon euro borcun yüzde 80’ini 1 yıl içinde ödenmesi gerektiğini Fenerbahçe TV’de camiaya açıklayan Koç, yaptığı sermaye artırımı ve kulübe hibe ettiği yaklaşık 100 milyon euro ile Sarı-Lacivertliler’i düzlüğe çıkarmaya çalıştı. UEFA ile yapılan Finansal Fair Play anlaşması nedeniyle oyuncu satmadan transfer yapamayan Koç yönetimi ilk iş kulübe gelir arayışlarına geçti.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
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Fernandao'yu 2.6 milyon euroya (3 milyon dolar) Suudi Arabistan ekibi Al-Wahda’ya gönderdi.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
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Ardından UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme turunda karşılaştıkları Benfica maçlarında taraftarın protestosuna maruz kalan Giuliano’yu da bir başka Arabistan ekibi Al Nassr'dan 10.5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında yolladı.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Sarı-Lacivetli ekip, yine Arabistan Süper Ligi ekibi Al Ahli’ye 13 milyon euroya Josef de Souza’yı sattı. Bu transferle beraber Fenerbahçe, Arabistan kulüplerinden toplam 26 milyon euroluk satış yaparak kasayı doldurdu.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Transfer döneminde de akıllı adımlar atan ve genç oyunculara yönelen Fenerbahçe yönetimi, yıldız adayları Berke Özer ve Barış Alıcı için Altınordu’ya 4 milyon euro, 18 yaşındali Ferdi Kadıoğlu için de Hollanda’nın NEC Nijmegen takımına 1.4 milyon euro bonservis ödedi.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Sarı-Lacivertliler’in, son transferi 24 yaşındaki golcü Frey için de Zürih’e de 2.8 milyon euro bonservis ödediği aktarıldı. Fenerbahçe, bu 4 transfer için de 8.2 milyon euro harcadı.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Ayew ve Slimani’yı de kiralık olarak kadrosuna katan Sarı-Lacivertliler, iki yıldızın maliyeti hakkında bilgi vermedi. (Güneş)
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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UEFA Avrupa Ligi maçında harika frikik golü! Olympiacos - Burnley maçında Yunan oyuncu Fortounis müthiş bir frikik golüne imza attı. İzlemek için videoya tıklayınız...