Ali Koç bakın ne yapacak! İşte o tarih...

Sarı lacivertlilerde gözler Mayıs ayında yapılacak kongreye çevrildi...
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Fenerbahçe’de başkanlığa adaylığını açıklayan Ali Koç, seçim çalışmaları için kolları sıvadı. Koç, 15 Ocak tarihinde seçim için start alacak...
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Fenerbahçeli taraftarların ve camianın büyük destek verdiği Ali Koç, basın toplantısı ve sonrasında çeşitli yemek organizasyonları düzenleyerek camidan isimler ve üyelerle bir araya gelecek.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Mali anlamda yaşadığı problemler bilinen Fenerbahçe’de Ali Koç, başkanlık koltuğuna oturması halinde gerçekleştireceği planlamalarını anlatacak.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Sarı-lacivertli camianın beklentilerini karşılamak için her fırsatta en iyisini yapacağını dile getiren Ali Koç, üyelerle yapacağı görüşmelerde mali kurtuluş projesi ve yapacaklarını tek tek anlatacak.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Fenerbahçe’de kritik seçim, 2018 yılı Mayıs ayında yapılacak. Ali Koç’un yönetim listesinin çok güçlü olacağı da gelen bilgiler arasında. (Ajansspor)