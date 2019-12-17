Ali Koç adını bile anmadı! Ersun Yanal'ın yerine gelecek teknik direktör...

Çanlar Ersun Yanal için çalıyor. Devre arası bir hoca değişikliği olur mu? Peki Yanal neden hedefte? Sadece puan kayıpları değil elbette onu yönelik eleştirilerin kaynağı. Yanal’ın göreve geliş biçimi de oldukça sancılı geçmişti. Bir anlamda taraftarın isteğini yerine getirmişti Ali Koç. Aksi takdirde Yanal ismi Demokles’in kılıcı gibi sallanacaktı hocaların üzerinde. Bu hamleyle bunun önüne geçmişti. Ersun Yanal’ın sol beki olmayan takıma (Hasan Ali Kaldırım sakatlanmıştı) kalıcı bir çözüm üretmesi bekleniyordu. Ama olmadı.

