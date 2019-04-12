Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Alex'ten sürpriz İstanbul çıkarması! Akşam saatlerinde...
Fenerbahçe efsanesi Alex de Souza, gizemli bir şekilde İstanbul'a geldi. Brezilyalı'nın Fenerbahçe'de dev bir görevi üstleneceği de iddia ediliyor.
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Alex'in bu beklenmedik gelişi beraberinde birçok spekülasyonu da getirdi.
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Alex'in Fenerbahçe - Galatasaray derbisini izlemek için İstanbul'a geldiği öğrenildi. Öte yandan Emenike ve Mehmet Aurelio’nun da maç için Kadıköy'e gelmesi bekleniyor.
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Ali Koç'un göreve gelmesiyle birlikte iade-i itibar alan Sambacı'nın, sarı-lacivertlilerde önemli bir göreve getirileceği haberlerinin çıkmasının ardından İstanbul'a ayak basması dikkat çekti.
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Efsanevi futbolcunun, Fenerbahçe'de Damien Comolli yerine sportif direktörlük görevini devralacağı iddia ediliyordu.
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Fotomaç'ın haberine göre Ali Koç, Brezilya pazarında Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Alex de Souza'yı referans alacak. Alex de Souza'nın Brezilya Ligi'ne olan hakimiyetine güvenen Fenerbahçe başkanı, Alex'in önerdiği isimleri tek tek masaya yatıracak.
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Fenerbahçe'de bu yeni transfer harekatının 'Fener Ol' projesinden çıkacak sonuca göre kararlaştırılacağı belirtildi. Hedeflenen rakama ulaşılırsa Fenerbahçe'nin Brezilya harekatı başlayacak ve yıldızlara birer birer imza attırılacak.
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Alex de Souza'nın da Ali Koç ile yaptığı görüşmelerde Fenerbahçe'ye uzun dönemde katkı sağlayabilecek isimlerle görüşülmesi gerektiği ve birden çok mevkide fayda sağlayabilecek isimlere yönelmenin doğru olacağını belirtti.
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LUCAS VERISSIMO
Skrtel'in Parma ile anlaşmasından sonra hava hakimiyeti iyi olan bir stoper kadrosuna katmak isteyen sarı-lacivertlilerde Lucas Verrissimo ismi ön plana çıktı. 23 yaşındaki stoper, 1.88 boyunda.
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FAGNER
Şener ve Isla'nın performansından memnun olmayan Ersun Yanal'a o bölge için Fagner tavsiyesi geldi. Alex'in gözdesi olan oyuncunun piyasa değeri 6 milyon euro. Brezilyalı oyuncu 4 sezondur Corinthians forması giyiyor.
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LEO DUARTE
Önümüzdeki sezon defansı sağlama almak isteyen Kanarya, Leo Duarte için nabız yoklayacak. Flamengo'nun genç stoperi 22 yaşında.
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LIZIERO
Fenerbahçe'de Alex'in ısrarla altını çizdiği isim Brezilyalı Liziero. Ön libero mevkisinde görev yapan futbolcunun en büyük artıları sol bek ve merkez orta sahada da görev yapabiliyor olması. Avrupa'nın transfer pazarında adı sıklıkla geçen oyuncu için bir dizi görüşme gerçekleştirilecek.
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HENRIQUE
Hasan Ali'nin artan performansından memnun olan Ersun Yanal'ın milli oyuncuya alternatif olarak bir isim düşündüğü belirtildi. İsmail Köybaşı'yı gelecek sezonda kadrosunda düşünmeyen Kanarya, genç oyuncunun şartlarını masaya yatıracak. Buna göre Kanarya Vasco da Gama'dan Henrique ile bu boşluğu dolduracak. Brezilyalı futbolcu 24 yaşında.
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LUAN
Fenerbahçe'de Alex'in en beğendiği isimler arasında yer alan Luan için tüm şartlar zorlanacak. 26 yaşında olan Luan, her iki ayağını da kullanabiliyor. Forvet arkası ve sol kanat mevkilerinde oynayan futbolcu için kiralık formülü devreye girecek.
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GUSTAVO
Fenerbahçe'de Islam Slimani ile yollar kesin olarak ayrılacak. Son olarak Frey'in de üstünü çizen Ersun Yanal, bu bölgeye 2 transfer yapmak istediğini bildirdi. Kanarya, 1994 doğumlu santrfor Gustavo'yu gündeme aldı.