Haber Giriş: 03 Şubat 2020 - 16:31,
Alexander Sörlöth: 'İlk geldiğim gün Fenerbahçe'yi söylemişlerdi...'
Norveç televizyonu Alexander Sörloth için 'Kuzeyin Kralı' başlığıyla bir program yaparken Trabzonspor - Fenerbahçe maçı için Trabzon'a geldi ve Sörloth ile bir röportaj gerçekleştirdi.
Spor Arena Dış Haber | Norveç'in TV 2 kanalı Trabzonspor'un golcü oyuncusu Alexander Sötloth ile röportaj yaptı. Süper Lig'de rakip filelere 16 gol bırakarak gol krallığı yarışının zirvesinde yer alan Sörloth, çarpıcı açıklamalarda bulundu.
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