Alexander Sörlöth: 'İlk geldiğim gün Fenerbahçe'yi söylemişlerdi...'

'TÜRKİYE'DE İNSANLAR ÇOK İYİ' Türkiye'de insanlar, Norveç'e göre biraz farklı. Burada insanlar size gelip selam veriyor ve sarılıyor! Herkes senle konuşmak istiyor. Çok iyi insanlar olduklarını düşünüyorum. Herkes gülüyor ve mutlu. Bu zamana kadar Türk insanı hakkında sadece iyi şeyler düşünüyorum.