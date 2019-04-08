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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
08 Nisan 2019 - 10:17,

Alex de Souza'dan Roberto Carlos'a şok!

Fenerbahçe'nin efsane yıldızı Alex de Souza sarı lacivertlilerin efsane 11'ini seçti.

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Yıldız futbolcu Fenerbahçe'de birlikte oynadığı en iyi kadroyu belirledi.

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Alex, seçtiği 11'de ise Brezilya futbolunun da efsane isimleri arasında yer alan Roberto Carlos'a yer vermedi.

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İşte Alex'in efsane kadrosu şöyle:

4/15Volkan Demirel

Volkan Demirel

5/15Gökhan Gönül

Gökhan Gönül

6/15Fabio Luciano

Fabio Luciano

7/15Lugano

Lugano

8/15Andre Santos

Andre Santos

9/15Emre Belözoğlu

Emre Belözoğlu

10/15Appiah

Appiah

11/15Deivid de Souza

Deivid de Souza

12/15Tuncay Şanlı

Tuncay Şanlı

13/15Semih Şentürk

Semih Şentürk

14/15Pierre van Hooijdonk

Pierre van Hooijdonk

15/15

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