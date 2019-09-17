Alanyaspor - Fenerbahçe maçı yazar görüşleri

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Yazarlarımız Uğur Meleke ve Rüştü Reçber, Alanyaspor - Fenerbahçe maçını köşelerinde değerlendirmeye aldılar! İşte o yazılardan satırbaşları...
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1
Uğur Meleke: Ligin yeni düzeni bu
Türk futbolunda finansal makasın daralması, bence altıncı bir şampiyon ihtimalini de çok sıcak tutuyor. Sezona girerken Malatyaspor ve Alanyaspor’un bu yılın sürpriz çıkışlarını yapabileceklerine değinmiştim. Malatya’yı Avrupa Ligi biraz sarstı ama Alanya doludizgin gidiyor.
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Malatya ve Alanya’nın ön plana çıkmalarınınsa iki temel sebebi var: Birincisi, Sergen Yalçın ve Erol Bulut, kazanan dönemin futbolcularıydılar. Sporculuk hayatları ‘şerefli mağlubiyetler dönemi’ değil, Türk futbolunun uluslararası arenada şahlanış süreciydi. Futbolcuyken her tür rakibe karşı kazanmaya alıştıkları için, antrenörlükleri de son derece cesur.
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Bu iki takımı öne çıkaran ikinci gerekçe de fizik kaliteleri. Sergen, Erol’a fiziksel olarak süper bir Alanya, Erol da Sergen’e süper bir Malatya bıraktı.
4
Bu iki temel faktörün üstüne bir de Alanya’nın harika transfer politikasını ekleyin: Dün iki golü yaratan Bakasetas’la vatandaşı Siopis, süper transferler. Toplam 1,2 milyon Euro’ya mâl oldular, ikisi de Yunan milli. Haziranda İtalya’ya karşı ikisi de oynadılar.
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Bakasetas geçen sezon AEK ile Devler Ligi’nde Bayern ve Benfica’ya karşı da 90 dakika oynayan çok kaliteli bir isim. Dün maçın kontrolü de ondaydı zaten.
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Dün Fenerbahçe’nin oyunun kontrolünü Bakasetas önderliğindeki Alanya’dan alamamasındaysa 3 faktör ön plana çıktı:
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1- Milli takımda kim iyi oynadıysa, dün görünmezdiler. Deniz sahada yoktu, Ozan şaşkındı, Muriqi bile alıştığımız çizgisinin altındaydı.
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2- U21’de de kötü goller yiyen Altay, özellikle yumrukla uzaklaştırmalarda hayati hatalar yaptı. Aut atışlarında da çok tembel paslar attı. Bu konularda çalışması gerek.
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3- Fenerbahçe geriden pasla çıkarken top ayağında olmayan oyunculara bakın: Hepsi hareketsizler. Geriden pasla doğru çıkmanın tek koşulu ayağına top yakışan savunmacı değildir. Kalan futbolcuların da yaklaşmaları ve hareket etmeleri gerek.
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Hem fiziksel olarak mükemmel seviyede olan, hem de cesaretle önde baskı yapan Alanya, hakkıyla kazandı dün.
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Alper, Ozan, Kruse
Daha önce Alper kaptan çıktığında da değinmiştim, bu bandı illa ki takımın en deneyimlisine vermek zorunda değilsiniz. Kaptanlık biraz da saha içi liderliği demek. Bazı oyuncular doğuştan liderdir, Max Kruse de öyle. Kruse’ye Bremen’de de kaptanlığı vermeyi düşünüyorlardı. Ayrıca ona böyle bir sorumluluk vermek, Kruse’den alacağınız verimi de artırabilir.
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Rüştü Reçber: Basit hataların faturası ağır oldu
Sezona istedikleri gibi başlangıç yapan iki takımın liderliği kapma maçıydı. Alanyaspor’un keyif veren futbolunu 3 galibiyetle taçlandırnası üstelik ligin zirvesinde bulunması, kendileri ve Alanya halkı için ayrı bir gururdu. Şimdiki amaçları bulundukları konumu koruyup zirveyi Fenerbahçe’ye kaptırmamaktı.Fenerbahçe 3 haftalık periyotta aldığı puanlardan ziyade, ortaya koyduğu oyun gücü ile camiasına umut aşılayan bir futbol sundu. Bu da taraftarın ve camianın şampiyonluğa olan inançlarını iyice artırdı. Dün de rakibini yenip İstanbul’a lider olarak dönmenin hesaplarını yaparak sahaya çıkmıştı.
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Maçın başından ilk devrenin son 5 dakikasına kadar sahada oyunu kontrol eden bir Fenerbahçe vardı. Defanstan orta sahaya geçişleri iyi yaptılar. Sürekli pas oyunuyla rakibin açığını aradılar. Topu kaybettikleri yerde kazanma düşüncesiyle hareket ettiler ki bu da defansın işini kolaylaştırdı. Tabii ki Alanyaspor savunmasını aşamadılar. Burada Erol Bulut’u ve takımını tebrik etmek lazım. Topu ve oyunu Fenerbahçe’ye verseler de tehlikeli bölgede agresif olup rakibe fazla pozisyon vermediler. Zaten ilk verdiklerinde de kalelerinde golü gördüler.
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Alanya akıllı oynadı
EV sahibi takım golden sonra ciddi anlamda oyunuyla tepki verdi ve Fenerbahçe’nin kalesine son 5 dakikada öyle bir geldi ki sonunda da Altay-Zanka anlaşmazlığıyla golü buldu. Golde kaleci Altay kararlı ve ciddi olarak sesini Zanka’ya duyurabilseydi böyle basit bir gol yemeyeceklerdi. Böyle goller kaleciler için tecrübe açılan penceredir.
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İkinci yarı başladığında Fenerbahçe kalesinde ikinci golü gördü. Bu golden sonra sarı lacivertlilerin oyundaki etkinliği azaldı. Alanya’nın kendi sahasındaki alan ve adam savunması Fenerbahçe ileri ucunu çok zorladı.
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Sonrasında defansta yine bireysel bir hata da Ozan’dan geldi ve kalelerinde üçüncü golü gördüler. Bu golden sonra tamamen oyundan düştüler ve oyuna asılma gücünü de kaybettiler. Fenerbahçe’de milli yorgunlukla beraber, sert mücadeleci ve disiplinli bir takıma karşı ne kadar zorlanacağını da görmüş olduk. Erol hocayı tebrik etmek lazım. Takımını akıllı oynattı. Takımının hata oranı rakibine oranla düşük oldu. Sonrasında Fenerbahçe’nin defanstaki hatalarını da değerlendirmesini bildiler ve sonuçta 3 puanı aldılar.
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Fenerbahçe’nin oyununun karşılığı bu değildi
Fenerbahçe’de basit hataların faturası ağır oldu. Oyun olarak iyi başladıkları maçta yenilen basit gollerle oyundan düştüler. Belki üçüncü gole kadar oyunlarının karşılığı bu değildi. Ama futbolda bazen hataların karşılığı ağır olabiliyor. Dün akşamki Alanyaspor maçı herhalde bütün takımın tecrübe edineceği ve ders çıkaracağı bir karşılaşma oldu.