Alanyada büyük tartışma! Kural hatası...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Fenerbahçe'nin yediği ikinci golde kural hatası olduğu iddia edildi.
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46. dakikada kaleci Altay Bayındır Altay kale alanı önünden oyunu başlattı.
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Jailson topla buluşurken Alanyasporlu Papiss Cisse'nin ceza sahası içerisinde olduğu görüldü.
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Sarı lacivertliler, Alanyalı hücum oyuncusunun ceza alanının içinde olduğu gerekçesiyle bunun bir kural hatası olduğunu iddia ediyor.
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Eski hakem Selçuk Dereli, Alanyaspor'un ikinci golünden önce kural hatası olduğunu öne sürdü.
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Yayıncı kuruluş yorumcusu Güntekin Onay ise yeni kurala göre Altay'ın oyunu çabuk başlatmak istemesi sebebiyle hata olmadığını söyledi.
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Ersin Düzen ise: "Kurallara göre aut atışında eğer rakip oyuncu (Cisse) ceza alanını terk edecek zamanı bulamazsa ve burada kale vuruşuna müdahale etmezse kural hatasına girmiyor."
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Eski hakem Deniz Çoban'da kural hatası olmadığını belirterek, "Alanyaspor'un ikinci golünde 'kural hatası var' diyenlere katılamam." dedi.
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Peki kural ne diyor
Kale vuruşuyla ilgili kural şöyle:
Kale vuruşu kullanılırken rakip oyuncu ceza sahası içindeyse ve dışına çıkmaya vakit bulamamışsa hakem oyunu devam ettirir. Rakip oyuncu kale vuruşu kullanılırken ceza sahası içindeyse veya top oyuna girmeden ceza sahası içine girip topa dokunur ya da mücadeleye girerse kale vuruşu tekrar edilir