Ahmet Nur Çebi: Asıl Aziz Yıldırım Seba'yı örnek alsın
Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanı Ahmet Nur Çebi, TV8.5’te katıldığı programda ilgi çekici açıklamalarda bulundu.
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Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanı Ahmet Nur Çebi, TV8.5’te katıldığı programda ilgi çekici açıklamalarda bulundu.
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Fenerbahçe Genel Sekreteri Mahmut Uslu’nun Beşiktaş’la çok uğraştığını söyleyen Ahmet Nur Çebi, “Bu yüzden başkanların arası açılma noktasına geldi. Herkes ne söylediğini bilsin” dedi. Takımlarından, rakip kulüplere çarpıcı ifadeler kullanan Çebi’nin konuşması şöyle:
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Avrupa fatihi şu anda biziz. Eskiden bunun keyfini Galatasaray sürüyordu, biz gurur duyuyorduk onlarla. Şimdi ise onlar bizimle gurur duysun. Küfür olayında Şenol Güneş’e verilen cezayı az bulanlar var. Koskoca adam “Farkında değilim” diyor, yalan mı söyleyecek?
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Caner’in yaptığını başka takımdaki futbolcular da yapıyor. Bizim oyuncuya 6 maç ceza, diğerlerine bir şey yok! Bence 2 maç ceza yeterdi. Cenk için bir kulüp bile resmi teklif yapmış değil. Hep hayal ürünü şeyler bunlar. Zaten teklif gelse de vermeyeceğiz.
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Eto’o’yu istesek bir dakikada alırdık. Etik olmaz diye almadık. Antalyaspor Başkanı haddini aştı ve benim başkanımla dalga geçmeye kalktı. “Tetikçi” demişim, az bile! Şenol Güneş’i kimseye yedirmeyiz. İstifa etmesini söyleyenler var. Onlar kendi işlerine baksın. Hocamız şu anda 1 numara.
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Beşiktaş’la en çok Mahmut Uslu uğraşıyor. Anlamsız demeçleri ile ortalığı karıştırıyor. Bu yüzden başkanların arası açılma noktasına geldi. Aziz Yıldırım, bizim için, “Süleyman Seba’yı örnek alsınlar” demiş. Bence önce kendisi Seba’yı örnek alsın, bize söyleyene kadar!
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Şampiyonlar Ligi’nde Bayern Münih ile eşleştik. Biz onlardan korkmuyoruz, onlar korksun. Şanslar eşit. Seyircimiz maça gelmesin, başımıza UEFA’dan iş alırız. Arda çok büyük bir oyuncu. Ama şu anda transferiyle ilgili bir konu yok. Olursa çıkar bunu herkese söyleriz.