Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Ahmet Ercanlar, Fenerbahçe'nin transferlerini açıkladı! Ay sonuna kadar bekleyin...
Fenerbahçe’yi çok iyi bilen ve sarı lacivertli camianın içinde olan Ahmet Ercanlar, canlı yayında sarı lacivertlilerin yapacağı transferleri ve hatta tarihlerini de açıkladı.
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Hürriyet Gazetesi Fenerbahçe muhabiri ve Spor Arena yorumcusu Ahmet Ercanlar, Ali Koç’un bu süreçten itibaren ne yapması gerektiğini de ifade etti.
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İşte Ahmet Ercanlar’ın, Haber Global’deki “Kontra” programında söylediği o flaş sözler…
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Moses markette Fenerbahçe’ye sunulan oyunculardan biri. Fenerbahçe’nin 5-6 günden önce transfer yapması pek mümkün değil. Son haftaya doğru bir anda hızlanacak Fenerbahçe...
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Son transfer döneminde Giuliano, Josef satılınca nasıl transfer hızlandıysa yine öyle olacak. Burada da Fenerbahçe son günlerde üst üste birkaç transfer yapacaktır. Çıkan isimlerin birçoğuyla Fenerbahçe ilgileniyor, ilgilenmiştir. Ama ben o isimlerin geleceğini düşünmüyorum açıkçası.
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Elis’i saymayalım. Elis önerilen ama istenmeyen bir oyuncuydu. Adrien Silva Türkiye’ye gelmekten vazgeçtiği açıklandı. Başta anlaşıldığı söyleniyordu. Belki de Ali Koç’un söylediği isimlerden biri oydu. Başka bir ülkeye gitmek istediği söyleniyor. Transferlerde oluyor bunlar. Mata hala piyasası çok yüksek olan bir oyuncu. Türkiye’yi tercih etmez.
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Fenerbahçe’nin Serdar Aziz ve Tolgay Arslan’a ilgisi devam ediyor. Oyunculara ay sonuna kadar bekleyin demişler. İki takım da çok yüksek fiyat istiyor. Bu rakamları Fenerbahçe’nin vermesi mümkün değil. Çünkü başka oyuncular da alınacak. O kadar bütçesi yok Fenerbahçe’nin. Son günlerde kıran kırana pazarlık bekliyorum.
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3 Temmuz’da camia maalesef dağılmaya başladı. Hem ekonomik hem de camiaya dağıtmak konusunda etkileri oldu. Ben Başkan Ali Koç’un yerinde olsam genel bir af ilan ederim. “Bundan sonra bir çizgi çekiyorum şuraya. Her şeyi unuttuk. Aykut Kocaman sen de gel, Aziz Yıldırım sen de gel. Her şeyi unuttuk” demesini beklerim.