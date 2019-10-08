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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
08 Ekim 2019 - 14:17,

Ahmet Dursun'un mutlu günü

Eski futbolcu Ahmet Dursun dün akşam Asena Demirbağ ile evlendi. Düğüne katılanlar arasında Acun Ilıcalı ve Anıl Tetik gibi tanınır simalar vardı.

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En son TV8 ekranlarının büyük bir ilgiyle izlenen Survivor yarışmasına katılan Ahmet Dursun, bir süredir birlikte olduğu Asena Demirbağ ile geçtiğimiz Eylül ayında Paris'te nikah masasına oturmuştu.

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Ahmet Dursun dün akşam yakın dostlarını çağırdığı bir düğün organize etti.

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İş ve sanat dünyasından pek çok ismin katıldığı düğün adeta yıldızlar geçidine sahne oldu.

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Acun Ilıcalı, Anıl Tetik, Gökhan Keser, Merve Aydın, Trabzonlu eski futbolcu Yattara ve ortağı ünlü iş insanı Onur Ateş dahil olmak üzere bir çok kişi Dursun'u mutlu gününde yalnız bırakmadı.

5EVLENDİĞİNİ INSTAGRAMDAN DUYURDU

EVLENDİĞİNİ INSTAGRAM'DAN DUYURDU

Sosyal medya hesabından sık sık fotoğraflarını paylaşan Ahmet Dursun, müjdeli haberi de Instagram hesabından duyurdu. Gelinlik ve damatlık içinde verdikleri bir pozu paylaşan Dursun, "Bir ömür boyu beraber olmak için evet" notunu yazdı.

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