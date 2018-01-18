Ahmet Çakar'dan olay Terim sözleri... 'Tek şartla barışırım!'
Eski FIFA kokartlı hakem, futbol yorumcusu Ahmet Çakar, sevilen radyo programcısı Adem Metan’ın YouTube kanalında yayınlanan ‘Adem Metan’la 4G 1Konuk’ programına konuk oldu.
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Fotoğraflar: Arşiv
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Çakar'ın spor gündeminin yanı sıra yaptığı açıklamalar da dikkat çekti... İşte o sözler...
Fotoğraflar: Arşiv
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“HAKEMLER KONUŞMAZ, KARARLARI KONUŞUR”
“Unutmayın hukukta hâkimler konuşmaz, futbolda da hakemler konuşmaz. Hâkimler ve hakemlerin verdiği kararlar konuşur. Şuanda hakemlerin en kötüsü 20 bin TL, en iyisi 28-30 bin TL arası sabit maaş alıyorlar. Çıktıkları maçlarda da ekstra alıyorlar. Bu Türkiye şartlarında çok iyi para”
Fotoğraflar: Arşiv
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“PARA İÇİN ÖPÜŞMEM”
“Bir sinema filmi yaptık beklenen izlenme rakamını elde edemedik. Şunu öğrenmiş olduk; sinema farklı bir sektörmüş. Her hafta show programı yapmak ile sinema filmi çekip yayına vermek farklıymış. İkinci bir film çekersek daha iyi olacağına inanıyorum. Teklif gelirse bir film daha çekebiliriz. Ben filmimi para için çekmedim. Hayatımda, kariyerimde çocuklarım ‘Babam filmde de oynadı’ desinler diye çektim. Öpüşme sahnesi olursa dudak dudağa öpüşmem. Bana namahrem olan bir kadınla niye öpüşeyim? Ben evli adamım her rolü de oynamam”
Fotoğraflar: Arşiv
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“TWİTTER’I ANLAMAM BİRKAÇ AYI BULDU”
“Ağustos 2011’de başladım. Bir gün Ersin Düzen ile bir araya geldik, Ersin, sürekli Twitter ile meşguldü. Merak ettim ve ben de öğrendim" dedi. Twitter’daki ilk tweetine 2 saat içinde 40 bin takipçi geldiğini belirten Çakar, ben ilk önce Twitter’ı sohbet programı sandım. İlk bir iki ay Twitter’ın ne olduğunu idrak edemedim. İlk tweetim ‘Bende artık Twitter’dayım Millet’ olmuştu. Tweet attıktan sonra 1 saatte 20 bin, 2 saatte 40 bin takipçi geldi. Şimdi alıştım tabi Twitter'a, iyi kullanıyorum. Sosyal medya hesaplarımı kendim yönetiyorum, danışman kullanmıyorum”
Fotoğraflar: Arşiv
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“FATİH TERİM’LE BARIŞIRIM”
Sektör içerisinde birkaç kişi ile mahkemelik olduğunu söyleyen Çakar, “Mahkemelik olduğum insanlara karşı küs kalmam, gördüğüm yerde elimi uzatırım. Biz çok mahkemelik oluyoruz en canlı örneği Fatih Terim ile mahkemelik olmamızdır. Terim ile üç defa mahkemelik olduk. Kendisi bizi ülkeye şikayet etti, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a şikayet etti. Kendisini bir gün bir ortamda görürsem arkamı dönmem, kendisine elimi uzatırım. O Elini uzatır, uzatmaz o onun bileceği iştir. Futbolda, sporda, siyasette ve sanatta gerçek dostluk ve gerçek düşmanlık olmaz” diye konuştu.
Fotoğraflar: Arşiv
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“LUCESCU HEYECANINI KAYBETMİŞ”
Lucescu'yu uzun dönem yorumladınız, lucescu heyecanını kaybettiğini düşünüyor musunuz? sorusuna ise Çakır, Lucescu'nun Türk futbolu umrunda değil. Onun tek derdi varsa yoksa oğlu. Haklıda belki bende yetmiş yaşına gelsem sadece çocuklarımı düşünürüm. Yunanistan'da bir takım çalıştırıyor. Eskiden Beşiktaş'ın maçı varken kendisi eski takımının maçlarını izliyordu. Lucescu'da heyecan bitmiş, Allah ne verdi ise gidiyor.
Fotoğraflar: Arşiv
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“EN SEVDİĞİM HAKEM CÜNEYT ÇAKIR”
Eski hakem ve futbol yorumcusu Ahmet Çakar sözlerini şu şekilde sonlandırdı: “Şu anda Cüneyt Çakır ve Fırat Aydınus’u beğeniyorum. Türk futbol tarihinin gelmiş geçmiş en iyi hakemi Cüneyt Çakır’dır.”