Ahmet Çakar, tuttuğu takımı açıkladı!

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Beyaz TV Spor Yorumcusu Ahmet Çakar, Süper Lig'deki şampiyonluk yarışını değerlendirdi ve tuttuğu takımı açıkladı.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
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Galatasaray'ın şampiyonluk şansının yüzde 88 olduğunu söyleyen Çakar, içinde şampiyonluğun kaçacağı yönünde sıkıntı olduğunu ifade ederek şöyle konuştu...
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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- Galatasaray’ın şampiyon olma şansı yüzde 88. Beraberlik ve galibiyet Galatasaray’ı şampiyon yapıyorsa yüzde böyledir. Ancak futbolda birçok sürprizler olur. Denizli’den solbek Erol, 35 metreden bir vurdu golü yaptı. Beşiktaş’ın şampiyonluğu gitti. Leverkusen, Almanya’da kaybetti. Ajax, geçen sene küme düşmüş takıma kaybetti şampiyonluk gitti. Beraberlik Galatasaray’a yetiyor lafı çok tehlikeli. Futbolcu da bunu düşünüyor. Futbol, fırıldak bir spordur. Bugün Türkiye’nin en büyük basketbol takımı Fenerbahçe’dir. Galibiyet gerekiyorsa basketbolda Fenerbahçe yener. Futbolda böyle olmaz.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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- İçimde bir sıkıntı vardı, Gazze’de olaylar oldu. Şimdi de bir sıkıntı var. Sürekli Demba Ba’yı görüyorum. Demba Ba, Galatasaray’a sıkıntı yaratacak derken, Premier Lig’de bir takımın aklını aldı. Galatasaray’ın aklını alabileceği gibi Liverpool’u şampiyonluktan etti.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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- VAR sistemi olsaydı, geçen sezon Başakşehir şampiyon olurdu demiştim ama bu sene için bir şey söyleyemem. Bu sene her takım için olumlu ve olumsuz hatalar yapıldı. Başakşehir’in küme düşmüş 2 takıma kaybettiği puan 5. Fenerbahçe, Akhisar’la 3 maç oynadı 3’ünü de kaybetti. Kupa maçında ve ligde bir kez yenmiş olsa iki tane kupası olacaktı.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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- Galatasaray – Beşiktaş maçını Fırat Aydınus çok güzel yönetti. Hakemle kaybedildi demek çamura yatmaktır. Galatasaray, şampiyonluğu kaybederse Fatih Terim bir şey kaybetmez. Sadece Şampiyonlar Ligi’ne kalamadıkları için para kaybederler. Fenerbahçe şampiyon olursa futbolun adaleti yok derim.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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- Galatasaray’ın şampiyonluğuna kimse çamur atamaz. Çocukken Galatasaraylı olduğumu inkar etmedim. 20 senedir yaptığım programlarda hiçbir takımı kollamadım. Galatasaray, şampiyon olursa en önemli faktör Fatih Terim’dir. Fenerbahçe’nin şampiyonlu kaybetmesindeki en büyük etken Aykut Kocaman’dır. Beşiktaş’ınkinde de Şampiyonlar Ligi’dir.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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- Konyaspor maçı Aykut Kocaman’ın Fenerbahçe’deki son maçı. Fenerbahçe, şampiyonluğu senin yüzünden kaybetti. Galatasaray’ın şampiyonluğuna çamur atamazsın. Fenerbahçe, şampiyon olursa da helaldir. Kimse kimsenin şampiyonluğuna gölge düşürmesin. Küme düşen takımlara da bakıyorum, kimse hakemler tarafından kollanmadı. Hakemler kötüydü ama herkese karşı kötüydü. Aykut Kocaman, bu transferleri sen yaptın. Hep suçu başkalarında buldun. Ben bu işi bilmiyorum de artık. Tartışılacak işler yapma.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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- Almanya Futbol Federasyonu’nun açıklaması serserice, idiotça bir açıklama. Federasyon Başkanı olarak bunda ne gördünüz ki? Mesut Özil ve İlkay Gündoğan, Almanya’da seçim propagandası yapsa anlayabilirim. Bana göre çok manasız, siyasi bir açıklama. Mesut Özil’in yerinde olsam, ‘O zaman beni Milli Takım’a almayın’ derim. Mesut ve İlkay hayati derecede önemli futbolcular. Maçanız yiyorsa 1 ay sonra başlayacak Dünya Kupası’na Mesut ve İlkay’ı çağırmayın. (Ajansspor)
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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'Ali Koç başkan olmazsa..' Fenerbahçeli kimliğiyle tanınan futbol yorumcusu Abdülkerim Durmaz, yaklaşan seçim sürecine dair Beyaz TV'de değerlendirmelerde bulundu. Durmaz'ın açıklamalarını izlemek için videoya tıklayınız... (Görüntüler Beyaz TV'ye aittir.)