Ahmet Çakar: "Ersun Yanal boş konuşuyor!"

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
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Sivri dilli yorumcu Ahmet Çakar, Galatasaray'ın yeni transferini, Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş'in yaptığı açıklamaları ve Ersun Yanal hakkında flaş açıklamalarda bulundu.
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İşte Ahmet Çakar'ın açıklamaları;
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Galatasaray ateşle oynuyor. Ben örneğin imza attırılan Marcao'yu tanımıyorum. Adı Galatasaray'la geçene kadar da kimsenin pek tanıdığını zannetmiyorum ama bildiğim bir şey var; özellikle Portekiz bir futbolcu tarlasıdır. Gencecik oyuncuları bulur çıkartırlar ya da Güney Amerika'dan getirirler.
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MARCAO TRANSFERİNİ AKLIM ALMIYOR
Galatasaray genç bir stopere yatırım yaptı, 22 yaşındaki Marcao… Aynı şekilde forvetin de bu yaşlarda, geleceği olan bir oyuncu olması bekleniyor. Görüşünüz?
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BU TÜR TRANSFERLER ÇOK RİSKLİDİR
Birkaç yıl içerisinde de 15-20 milyon Euro'ya da dev kulüplere satarlar. Eğer Marcao, Galatasaray'da oynayabilecek, hele hele Serdar Aziz'den daha başarılı olabilecek bir kapasitedeyse onu niye bir Benfica, bir Porto transfer etmedi? Bu tür transferler çok risklidir. Sen Serdar Aziz'i bir kapris uğruna yok et, sonra da dünyanın parasına Portekiz'de küme düşmemeye oynayan bir takımdan stoper transfer et. Benim aklım almıyor.
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ŞENOL HOCA OLSAM BEN DE İMZALAMAM
Beşiktaş'ta Serdal Adalı, Şenol Güneş'e 3 yıllık sözleşme teklif ettiklerini ancak olumlu yanıt alamadıklarını söyledi. Sizce bu Milli Takım'a bir işaret mi?
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Ben Şenol Güneş'in yerinde olsam Beşiktaş'ta misyonunu tamamlandığını düşünürüm. Güneş hoca, Beşiktaş'ta çok başarılı oldu. Hâlâ o kredisini tüketmedi. Bu sene görünen o ki Beşiktaş'ta şampiyonluk yaşaması çok zor.
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Sanırım gönlünde A Milli Takım yatıyor ve de çok yakışacağını düşünüyorum. Beşiktaş 3 yıllık teklif yapmıştır ama kendimi Şenol hocanın yerine koyduğumda, yaşım 65'i geçmişse ve Beşiktaş'ta önemli başarılar yakalamışsam bir 3 yıl daha birlikte olmam. Antrenörlük hayatımın son dönemini de A Milli Takım hocası olarak geçirmek en büyük arzum olur.
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ERSUN YANAL BENCE BOŞ KONUŞUYOR
Fenerbahçe'nin hocası, "Bizim hedeflerimiz şampiyonluktan da büyük" dedi. Sizce mevcut konumdaki sarı-lacivertli takım için bu gerçekçi bir söylem mi?
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Ersun Yanal boş konuşuyor. Ne demekmiş "Bizim hedefimiz şampiyonluktan daha fazlası?" Böyle saçma sapan, gerçeklikten uzak bir konuşma olabilir mi?
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Fenerbahçe'nin hedefi Türkiye Kupası'nı almak ve bir an önce düşme potasından sıyrılmak olmalıdır. Ha, Fenerbahçe kulübünün hedefleri, önümüzdeki uzun yıllarda Avrupa'da önemli bir kulüp haline gelmektir ki Ali Koç da bunu göreve gelirken taahhüt etmişti. 6 aylık döneme baktığımızda hayaller nerede, gerçekler nerede...