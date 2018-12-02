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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Futbol
02 Aralık 2018 - 18:07,

Ahmet Çakar derbinin skorunu açıkladı

Spor yazarları, Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanacak derbi maç öncesinde skor tahmini yaptılar.

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1/8

İşte yazarların skor tahminleri...

2/8

LEVENT TÜZEMEN

Beraberliğin iki takıma da yaramayacağı bir derbi olacak. Beşiktaş kazanırsa, Galatasaray ciddi bir yara alır ama Galatasaray kazanırsa iki ezeli rakibiyle ciddi bir puan farkı yaratır. Sinirlerine hakim olan derbiye ağırlığını koyar.SKOR: İlk golü atan kazanır.

3/8

ÖMER ÜRÜNDÜL

İki takımın da bu sezonki durumları birçok bakımdan sıkıntılı. Galatasaray'da sakatlar ve cezalar var. Beşiktaş'ta sakatlar var. Avrupa kupalarındaki maçlarda da Galatasaray çok kötüydü. Beşiktaş isebüyük bir geri dönüşe imza attı ama bu, o güne mahsus bir durumdu.O maç çok ters bir sonuçla da bitebilirdi. Bütün bunları göz önüne aldığımızda ben sadece Beşiktaş'ı bir adım önde görüyorum. O da kendi saha ve seyircisi önünde oynadığı için.SKOR: 2-1

4/8

AHMET ÇAKAR

Her ne kadar bu tür derbilerde kağıt üzerinde avantajlı takım genelde kaybetse de bu kez Beşiktaş'ı gerçekten önde görüyorum. Galatasaray çok eksik. Çok kolay gol yiyorlar ve hücum gücü, bitirici adamı da dahil olmak üzere hemen hemen yok. Seyirci desteğiyle Beşiktaş'ın gol veya golleri bulabileceğini çok rahatlıkla söyleyebilirim.SKOR: 2-0

5/8

GÜRCAN BİLGİÇ

Çok sert bir atmosfer olacak. İki takım da yorgun geliyor maça ama erken finale çıkıyorlar. Bu maçın kaybı sadece 3 puan olmaz. Lig yarışını da ciddi şekilde etkileyen bir sonuç olacak. Beşiktaş'ın fizik olarak geride olacağını ve sakatlıklardan etkileneceğini düşünüyorum. Galibiyete yakın taraf Galatasaray olur.SKOR: 2-3

6/8

İSKENDER GÜNEN

Beşiktaş avantajlı çünkü kendi sahasında oynayacak. Ayrıca rakibinin içinde bulunduğu durum hiç iç açıcı değil. Cezalar ve sakatlıklar göz önüne getirildiğinde sarı-kırmızılıların kadro yetersizliğinin olduğu bir gerçek. İki takım arasındaki farka bakacak olursak Beşiktaş zaten daha üstün.SKOR: 2-0

7/8

Galatasaray taraftarları Türk Telekom Stadyumu'na akın etti!

Derbide Beşiktaş'a konuk olacak sarı-kırmızılı takımın, sahasında yaptığı son antrenmanı 40.541 taraftar izledi.

8/8

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