Ahmet Çakar derbi sonucunu açıkladı

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Sivri dilli yazar ve yorumcu Ahmet Çakar, hafta sonu oynanacak Fenerbahçe - Galatasaray derbisi ve Medipol Başakşehir - Beşiktaş maçlarını ve hocalarını değerlendirdi.
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İşte Ahmet Çakar'ın değerlendirmeleri;
Şampiyonluk adayı!
"Geçen hafta Başakşehir ön plana çıkıyor gibi olurken, bu hafta Galatasaray ön plana çıktı. Beşiktaş biraz daha yaklaştı, bakmışsınız Fenerbahçe Galatasaray'ı yenmiş, Beşiktaş da Başakşehir'i yenmiş bir bakmışız Beşiktaş ön plana çıkmış. Onun için haftadan haftaya değişen bir şampiyonluk yarışıyla karşı karşıyayız.
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Her kim derse ki “bence şu olur” bu çok zor bir tahmin çünkü takımların birbirleriyle maçı var, Anadolu takımlarına karşı puan kaybedebiliyorlar, haftadan haftaya favori değişiyor. Ama şunu biliyorum, Galatasaray Fenerbahçe'yi yenerse şampiyon olma ihtimalleri çok artar, Fenerbahçe devre dışı kalır. Fenerbahçe Galatasaray'ı yenerse Fenerbahçe'nin şampiyon olma şansı çok artar. Böyle bir maç."
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"Sizce Galatasaray'ın Kadıköy'de yenememe kaderi değişir mi bu maç da?"
"Bu soruyu bize değişene kadar soracaksınız. Ama bir gün gelecek değişecek. Ama ne zaman, belki bu hafta, belki seneye, belki üç sene sonra, belki on üç sene sonra bilmiyorum ama bir gün değişeceğini biliyorum. Favori olarak biraz daha Fenerbahçe'yi görüyorum ama skor ne olur derseniz berabere biter diye düşünüyorum."
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TEKNİK DİREKTÖRLER GERGİN
"Zaman zaman Aykut hoca dışa vurmuyor, Şenol hoca sinirli oluyor, Fatih Terim belki yutkunuyor ama üçü de gergin. Gergin olmaları doğal ve gergin olmak zorundalar. Eğer içlerinden biri gergin değilse zaten işini sevmiyor iyi yapmıyor demektir. Can pazarı. Üç takımında şampiyonluk şansı var. Başakşehir'i de koyarsak dört takım nasıl gergin olmasınlar."
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"Türkiye'nin yegane derbisi olması. Türkiye'de bakmayın Beşiktaş'ı da katarlar işin içine ama Türkiye'de bir tane derbi vardır. Derbiler tektir. Türkiye'de bu Galatasaray - Fenerbahçe veya Fenerbahçe - Galatasaray maçıdır. Kaldı ki yine çok denk geldi şampiyonluk, kopma Fenerbahçe kaybederse Aziz Yıldırım'ın son derbisi olur. Düşünebiliyor musunuz puan farkı dokuza çıkacak. Dolayısıyla Türkiye'de aslında üç büyük varmış gibi görünür ama esasen iki büyük vardır.