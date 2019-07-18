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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Foto: Instagram
18 Temmuz 2019 - 11:19,

Agüero yeni sevgilisiyle Bahamalar'da

Dünya yıldızı Arjantinli futbolcu Serigo Agüero, tatilini yeni sevgilisi Sofia Calzetti ile geçiriyor.

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Arjantinli futbol efsanesi Diego Armando Maradona'nın kızı Giannina Maradona'dan ayırlan Agüero, kalbini 22 yaşındaki güzele kaptırdı.

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Kötü biten Copa America macerasının ardından tatile çıkan 31 yaşındaki futbolcu, tatilini Bahamalar'da yapıyor.

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Agüero ile Sofia bu yıl ilişkiye başladıklarını duyurmuşlardı. Manchester City'de şampiyonluk yaşayan Tangocu, oğlu Benjamin ve sevgilisi Sofia ile Bahamalar'ın keyfini çıkarıyor.

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Sofia'nın annesi Betina Villamor yapılan paylaşımlara, "İkinizi de çok seviyorum; her açıdan çok güzelsiniz" dedi. Sofia da, "Her şey için teşekkürler anne. Seni seviyorum" diye yanıtladı.

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Instagram'da 70 bini aşkın takipçisi bulunan Sofia'nın paylaşımları büyük beğeni topluyor.

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Sergio Aguero'nun Manchester City formasıyla en güzel gollerini izliyoruz...

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